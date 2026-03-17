El documento fue entregado a la Mesa Directiva; Ignacio Mier prevé su aprobación antes de abril

Esta tarde llegó al Senado de la República el Plan B, entregado a la Mesa Directiva por el enlace de la Secretaría de Gobernación con el Congreso de la Unión, Juan Ramiro Robledo Ruiz.

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El documento fue recibido por la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, así como por el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco.

Llega el Plan B al Senado y prevén aprobarlo antes de Semana Santa.

La entrega del Plan B se realizó en la sede del Senado, donde se dio el trámite correspondiente para su análisis y eventual discusión.

Previo a la llegada del documento, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, informó en entrevista que el proyecto podría ser aprobado antes de Semana Santa, es decir, antes de que inicie el mes de abril.