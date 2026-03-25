Plan B mocho

Ricardo Monreal ya puso sobre la mesa un escenario: el plan B podría llegar incompleto a la Cámara de Diputados. Si el PT mantiene su rebeldía en el Senado, la idea de adelantar la revocación de mandato quedaría fuera por no alcanzar mayoría calificada. El procedimiento previsto es que se apruebe en lo general, pero en lo particular se caiga el cambio al artículo 35 constitucional. Así, Morena podría salvar el plan B sacrificando la propuesta más polémica. Mejor una reforma mocha que otra derrota total, dicen en San Lázaro.

Fe ciega

Quien decidió innovar en el terreno de la fe legislativa fue el senador morenista por Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, aunque no precisamente para pedir por el desastre ambiental en su estado natal y Tabasco tras el derrame de petróleo. No. Su aportación fue una peculiar estampita “milagrosa” con las imágenes de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Según su lógica devocional, este recurso ha facilitado la aprobación de reformas en los últimos ocho años y, confía, también hará el milagro con la reforma electoral, pese a que los votos del PT siguen sin materializarse.

Déjà vu electoral

En el TEPJF volvió a aparecer una imagen conocida. Los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes juntos en una mesa y sonrientes. No es una reunión cualquiera. Es el mismo bloque que en 2023 se sentó antes de la salida del magistrado Reyes Rodríguez de la presidencia. Ahora, con Gilberto Bátiz al frente, la escena se repite. Mismos tres, mismo tipo de encuentro y misma tensión dentro del tribunal.

Fuente controlada

La escena fue quirúrgica. La Presidenta dijo: “Nos visita la fiscal Ernestina Godoy, pero no le pregunten nada relacionado con la fiscalía”. La política de puertas abiertas con preguntas cerradas. Transparencia con filtro previo. La paradoja no es menor: se presume diálogo mientras se delimita el perímetro del cuestionamiento. Y así, en pleno foro público, la institución que investiga delitos queda fuera de la conversación. Total, “ella ya tiene sus propios espacios para contestar cosas relacionadas con la fiscalía”. Como si los abrieran todos los días.

Hay niveles…

El subsecretario de Marina, José Barradas, aclaró que sí hay apoyo a Pemex: la Marina pone los buques y la paraestatal pone el trapeador. Tras el derrame petrolero en aguas de Veracruz y Tabasco -cortesía de un “barco privado”-, la estrategia parece clara: unos navegan y otros limpian. Mientras el crudo hace turismo ambiental por zonas naturales, el personal de Petróleos Mexicanos intenta contener el desastre, en una escena donde la coordinación institucional brilla… por lo peculiar del reparto de tareas.

Puentazo

Los que resultaron buenos ingenieros son los diputados del Congreso de la Ciudad de México, que se aventaron un puente que ni el Golden Gate, pues después de sesionar este martes, la próxima sesión será hasta el 8 de abril, con lo que disfrutarán de un descanso de 14 días seguidos. Los panistas incluso se adelantaron, pues este martes no acudieron a la sesión ordinaria. Y eso que el de la CDMX es uno de los Congresos más caros del país.