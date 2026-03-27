Plan B: recuento de los daños

El Senado aprueba el plan B con recortes administrativos, pero la revocación de mandato queda fuera, generando críticas de Sheinbaum

El Senado aprobó el plan B con mayoría calificada, pero el resultado no fue lo que quería la presidenta Sheinbaum, como aseguró el diputado Ricardo Monreal. La reforma llegó mutilada a San Lázaro.

LO QUE SÍ PASÓ

La minuta aprobada incluye tres ejes. Primero, un rediseño de los ayuntamientos. Se establece una sindicatura y hasta 15 regidurías, con criterios de paridad. Segundo, un tope al gasto de los Congresos estatales, que no podrá superar el 0.70% del presupuesto estatal. Tercero, límites salariales y eliminación de prestaciones para autoridades electorales.

El discurso oficial se centró en la austeridad. La presidenta Claudia Sheinbaum defendió que se trata de evitar privilegios y de impedir que recursos públicos se destinen a seguros, bonos o sueldos por encima del Ejecutivo.

También se incluyó un recorte progresivo al presupuesto del Senado. En conjunto, el plan B terminó como una reforma administrativa más que electoral.

LO QUE SE CAYÓ

El punto más importante quedó fuera. El artículo 35 planteaba modificar la revocación de mandato para hacerla coincidir con la elección intermedia de 2027. También abría la posibilidad de que la Presidenta promoviera el proceso.

Nada de eso pasó. El PT impulsó una reserva, acordada con Morena y PVEM, para eliminar ese apartado y el pleno la aprobó. Con eso, la revocación se mantiene como está actualmente.

Ignacio Mier, coordinador de los senadores de Morena, señaló que se retiró todo el artículo 35 para mantener la gobernabilidad y sacar adelante el resto del paquete. Es decir, se optó por aprobar algo antes que arriesgar la alianza.

Alberto Anaya, senador y líder del PT, aseguró el respaldo al plan B en lo general, pero se separó en la idea de adelantar la revocación. Pese a esto, afirmó que la coalición sigue firme rumbo a 2027 y 2030.

REACCIÓN PRESIDENCIAL

Sheinbaum cuestionó que no se haya incluido la revocación. “Es malo para el país”, dijo. Aunque trató de matizar al resaltar los cambios para reducir privilegios.

Ricardo Monreal habló de cerrar heridas y avanzar con lo aprobado. También reconoció que no era lo que buscaba la mandataria. Adelantó que la votación del plan B será después de Semana Santa.

LO QUE SIGUE

La batalla se perdió, pero no hay espacio para venganzas. Morena necesita a sus aliados para lograr mayoría calificada en futuras discusiones. El PT y el PVEM han demostrado que tienen capacidad para modificar el contenido de las reformas.

El caso del artículo 35 lo demuestra. Bastó el desacuerdo del PT para cambiar el resultado final. Además, el contenido aprobado también puede generar tensiones cuando llegue a los Congresos locales.

Aunque legisladores locales de Morena, PT y PVEM han expresado respaldo, el comportamiento reciente muestra que los acuerdos pueden cambiar.

Y es que reducir regidurías y limitar presupuestos locales impacta directamente en la operación política de estados y municipios. Ahí es donde los partidos aliados suelen construir fuerza.

En el mediano plazo, la atención se moverá a 2027. Ahí se pondrá a prueba la relación entre Morena, PT y PVEM. Sheinbaum anticipó que lo ocurrido en el Senado “va a ser sancionado por la gente”, por lo que en las boletas los simpatizantes podrían concentrar su voto en una sola opción. Y alguien podría perder el registro.

EL DATO INCÓMODO

Desde que volvió Donald Trump a la Casa Blanca, ICE ha detenido a 177 mil 192 mexicanos. De ellos, 13 mil 722 siguen encerrados en centros migratorios y 13 han muerto bajo custodia. La política antimigrante se endurece cada vez más.