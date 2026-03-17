Plan B, sin cheque en blanco

Morena, PT y PVEM salieron a respaldar el plan B este fin de semana. Pero el apoyo no es automático. El PT aseguró que espera la versión final del documento antes de fijar su voto. Benjamín Robles, uno de sus principales líderes, confirmó que ya pusieron propuestas sobre la mesa y que el respaldo depende de que se respeten. La línea es no aceptar cambios por la puerta trasera, como los plurinominales o el financiamiento a partidos políticos. Hay acuerdo político, pero bajo condiciones. Y si se respetan, veremos humo blanco.

Una chamba de esas

En medio de la llegada del plan B de la reforma electoral, diputados federales y locales de la Ciudad de México extendieron su puente vacacional y será hasta el miércoles cuando regresen a sesionar, siete días después de la última sesión que tuvieron. Total… que trabajo y ganas de trabajar no tienen. Y ahora a esperar si la Presidenta decide enviar su propuesta este martes, o espera hasta el miércoles para que le reciban su iniciativa. ¡Qué flojos!

Se le cuecen las habas

La ministra Lenia Batres acusó que periodistas de la derecha, en nado sincronizado, la acusan de constituir un peligro para la inversión privada y, en ánimo golpista, llaman a evitar que presida la Corte. “Mi obligación es cumplir y hacer cumplir la Constitución mexicana. Coadyuvo, en un ámbito colegiado, a su interpretación fiel. Por eso, respeto, protejo y aliento la inversión económica. Las normas que regulan su funcionamiento dan certidumbre jurídica. Ahora bien, sobre el relevo en la presidencia de la Suprema Corte, la Constitución es muy clara. Ya se aplicó. Presidiremos la Corte en orden de votación. Es mandato popular”, dijo a través de su cuenta de X. Ok, pero la renovación de la presidencia de la Corte es hasta septiembre de 2027… ¡falta mucho!

El mejor momento

La presidenta Claudia Sheinbaum dice que buscará el “mejor momento” para sostener un encuentro con Donald Trump, en medio de tensiones por declaraciones del presidente de Estados Unidos sobre México. El problema es que a éste no les está yendo como pensó en la guerra contra Irán y, con ello, la tentación de convertir a su vecino inmediato en escenario de gestos espectaculares para consumo político interno de cara a las elecciones. Frente a eso, más que bravatas, lo único sensato sería cohesión interna y diplomacia firme. No hay mejor momento que estar listos ante cualquier ocurrencia. ¿Será mucho pedir?

Alborotados

Así quedaron los interesados en seguir el inicio de las conversaciones sobre la revisión del T-MEC, ayer, con Estados Unidos, como lo afirmó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Pero no fue así. En un mensaje de X, el funcionario informó que la presidenta Sheinbaum apenas aprobó el plan rumbo a dicha revisión, por lo que hoy habrá, apenas, una reunión previa por Zoom, y el miércoles la primera ronda de negociaciones presenciales. Hace años se hablaba de la hora PRD, que siempre iniciaba tarde sus eventos; ahora es la fecha Morena, que muy rara vez es la que anuncia.