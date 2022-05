Plan educativo del gobierno abrirá brecha entre ricos y pobres: Erandi

POR RITA MAGAÑA

El senador del PAN, Erandi Bermúdez Méndez, advirtió que la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el Congreso busca distraer la atención de los cambios en los planes de estudios que planteó la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el próximo ciclo escolar.

“Quieren que sigamos distrayéndonos en este tema, ¿por qué no hemos tocado el tema educativo? Ya lo dijo el propio subsecretario de educación: que México necesita un modelo de educación comunista y nosotros nos distraemos con el tema electoral que el presidente sabe que no va a pasar”, expresó.

Erandi Bermúdez recordó que entre los cambios de la SEP se encuentran la modificación de libros de texto por “fomentar el modelo neoliberal”, así como eliminar los exámenes de evaluación internacional y eliminar los grados escolares, lo que consideró irá en detrimento de la educación de niñas, niños y jóvenes mexicanos, en especial de los que menos tienen.

“Me preocupa y lo único que hace es que los ricos sigan estando arriba porque ellos van a ir a una escuela privada donde les van a dar otro tipo de asignaturas que no le van a dar a la gente que lamentablemente no tiene. ¿Y qué vas a hacer? Abrir la brecha entre el que tiene y el que no tiene”, dijo Bermúdez Méndez.

Asimismo, aseguró que el presidente sabe que su Reforma Electoral no se aprobará por lo que su único propósito es que las familias piensen en eso y no en temas como la educación y la inflación que tiene a México con los precios más altos en los últimos 21 años.