Plan México: la apuesta industrial más ambiciosa en una generación

Contexto

Para México se están entrelazando tres enfoques económicos clave, la relocalización de cadenas productivas, la tensión comercial entre Estados Unidos y China y la necesidad de producir más cerca del mercado norteamericano, enfoques que nos han colocado en una posición privilegiada, no obstante los temas en contrario como la seguridad y migración que ha resaltado nuestro vecino del norte, empujando a una solución. Cabe resaltar que, para atraer verdaderamente las inversiones, se deben considerar costos, energía, infraestructura, seguridad jurídica, tiempos de respuesta y capacidad institucional, y ahí es precisamente donde el Plan México busca marcar la diferencia.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el Plan México, el pasado 4 de mayo de 2026, en el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México, ante representantes empresariales de todos los tamaños, y en presencia de su gabinete económico. Se trata del seguimiento de la estrategia que redefine la relación entre el Estado, la industria y el capital privado, con el que busca convertir al país en el principal centro manufacturero y logístico de América del Norte.

La iniciativa fue propuesta al inicio del sexenio, pero su operación se presenta en un momento decisivo, ante la reconfiguración en hemisferios propuestos por Estados Unidos, exactamente cuando Washington está endureciendo cada vez más sus políticas industriales, frente a la situación geopolítica. El diagnóstico es claro: México ya no puede limitarse a ensamblar productos para exportación; necesita construir capacidad industrial propia, elevar contenido nacional y acelerar infraestructura crítica. Esta es la misma visión que, desde la industria, hemos impulsado permanentemente.

Plan México

La estrategia parte de una idea sencilla: si el país quiere atraer más capital productivo, debe facilitar la inversión, producción, exportación y generación de empleos, mediante una combinación de simplificación administrativa, coordinación público-privada, inversión en infraestructura, impulso energético y mayor transparencia. El reto será que esas medidas no se queden en una publicación del Diario Oficial de la Federación, sino que se traduzcan en decisiones reales de inversión y empleos mejor pagados.

La presidenta Sheinbaum firmó así decretos que buscan acelerar la autorización de inversiones estratégicas en menos de 30 días, y que ponen en operación los siguientes ejes:

Infraestructura. Se proyectan inversiones públicas y privadas en energía, transmisión eléctrica, puertos, ferrocarriles, carreteras y parques industriales, para resolver la falta de capacidad energética y logística en regiones industriales estratégicas. Simplificación regulatoria. Reducción de tiempos de autorización para inversiones, especialmente en sectores prioritarios como el automotriz, semiconductores, farmacéutico, acero, electrónico y tecnologías estratégicas. Los proyectos que se generen dentro de los Polos de Desarrollo para el Bienestar tendrán procesos acelerados y coordinación directa con autoridades federales para lograr su implementación. Sustitución estratégica de importaciones. Se fortalecerán cadenas productivas nacionales mediante mayores requisitos de contenido nacional, particularmente en infraestructura pública y manufactura pesada. Integración regional bajo el T-MEC. Se busca posicionar a México como socio indispensable de Estados Unidos en manufactura crítica, con seguridad económica, competitividad regional y resiliencia de cadenas de suministro. Componente social y político. El Plan México incorpora salarios, bienestar y fortalecimiento del mercado interno como elementos de estabilidad económica, para evitar también el crecimiento industrial en una región exclusiva, sin generar movilidad social amplia.

Conclusiones

El Plan México será juzgado por su ejecución en el corto y mediano plazo. Desafortunadamente, la planeación de largo plazo aún no se logra en nuestro país; ejemplo de ello es que autorizar inversiones en menos de 30 días puede ser la señal estratégica, siempre que los criterios sean claros y los plazos se cumplan verdaderamente, o que la desregulación administrativa presentada logre que Cofepris sea un organismo que brinde seguridad, también certeza con celeridad, teniendo menos trámites, mejores tiempos y mayor transparencia para cambiar la relación entre empresas y gobierno.

Así mismo, la energía e infraestructura serán decisivas, porque sin capacidad renovable, confiable, competitiva, y vías de acceso, México difícilmente podrá capturar todo el potencial de la relocalización.

¿El Plan México puede impulsar el crecimiento económico y, por tanto, de la sociedad? ¿Puede convertirse en una estrategia de largo plazo?