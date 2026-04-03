Playas de Michoacán bajo alerta por medusa dragón azul: riesgos y recomendaciones

Autoridades activaron bandera morada en playas de Michoacán tras detectar la presencia de la medusa dragón azul, una especie marina potencialmente peligrosa.

Autoridades encendieron las alertas en las costas de Michoacán tras detectar la presencia de la medusa dragón azul, un organismo marino que, pese a su pequeño tamaño, representa un riesgo para los visitantes durante esta temporada vacacional.

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La advertencia se concentra en las playas de Mezcala y Boca de Apiza, donde elementos de Protección Civil colocaron la bandera morada, señal internacional que indica la presencia de fauna marina peligrosa.

¿Qué es la medusa dragón azul?

Conocida científicamente como Glaucus atlanticus, esta especie no es una medusa como tal, sino un molusco marino que acumula toxinas de otros organismos de los que se alimenta, lo que aumenta su peligrosidad al contacto humano.

Aunque su apariencia puede resultar llamativa, especialistas advierten que tocarla puede provocar reacciones inmediatas como dolor intenso, sensación de quemadura y lesiones en la piel.

Síntomas tras el contacto

De acuerdo con las autoridades, la exposición a este organismo puede generar:

Dolor intenso y ardor en la piel

Ampollas y enrojecimiento

Picazón severa

Náuseas y vómitos

Reacciones alérgicas graves en casos sensibles

Si bien no suele ser mortal, sí puede derivar en complicaciones si no se atiende a tiempo.

Recomendaciones para visitantes

Ante esta situación, Protección Civil emitió una serie de medidas para evitar incidentes:

No tocar ejemplares, incluso si parecen muertos

ejemplares, incluso si parecen muertos Mantener vigilancia constante en niñas y niños

Respetar la señalización en playas

Evitar frotar la piel en caso de contacto

Buscar atención médica inmediata

Llamar al 9-1-1 ante emergencias

Las autoridades reiteraron el llamado a disfrutar de las playas con responsabilidad y mantenerse informados mediante canales oficiales, especialmente durante el periodo vacacional. fauna marina