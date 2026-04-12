Poderío de Sergio Flores en triunfo compartido con Isaac Fonseca en el cierre de Texcoco

El telón cayó sobre el Serial Taurino de la Feria Internacional del Caballo en la plaza “Silverio Pérez” con una tarde de matices, en la que Sergio Flores e Isaac Fonseca sellaron un triunfo compartido al cortar una oreja por coleta, mientras Juan Pablo Sánchez cargó con el lote más ingrato, dejando una actuación de oficio y solvencia ante un encierro de El Batán que, salvo contadas excepciones, ofreció escaso lucimiento.

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Abrió plaza “Corbatillo”, con 528 kilos, que permitió a Juan Pablo Sánchez dibujar con el capote verónicas de cadencia y temple, rematadas con navarras de buen corte. Ya con la muleta, el hidrocálido inició de rodillas, en un gesto de determinación que conectó con los tendidos. Sánchez, lejos de venirse abajo, construyó una faena de mérito, de esas que no hacen ruido pero sostienen el peso del toreo verdadero. Se retiró entre palmas, reconocimiento al esfuerzo por encima de la materia prima.

El segundo, “Cantador”, de 470 kilos, encontró en Sergio Flores a un torero dispuesto a someter la escasa condición del astado. Ya en la muleta, el tlaxcalteca se mostró superior, logrando arrancar muletazos de peso por el derecho. Una obra más de torero que de toro, de las que se sostienen en la voluntad.

El tercero, “Centinela”, de 485 kilos, correspondió a Isaac Fonseca, quien firmó una actuación tesonera, de entrega sin reservas. El michoacano buscó siempre el sitio, la distancia y el momento justo para ligar los muletazos. El espadazo defectuoso enfrió la posible recompensa, pese a la petición que asomó en los tendidos.

El cuarto, “Arquitecto”, confirmó el sino de la tarde para Juan Pablo Sánchez: un toro huidizo, manso, sin recorrido ni entrega, que no permitió un solo pase con claridad. Con habilidad, resolvió con la espada y se retiró entre palmas, mientras el toro era pitado en el arrastre.

Pero la moneda cambió con el quinto, “Gabán”, de 515 kilos, que permitió a Sergio Flores tomar definitivamente el pulso de la corrida. El tlaxcalteca estructuró una faena sólida, con pausa y ritmo, dejando lo más profundo por el pitón derecho. Fue prendido en una voltereta que heló la plaza, pero Flores se repuso de inmediato, volvió a la cara del toro con determinación y cerró con una gran estocada. La plaza reconoció la dimensión de la faena, que tuvo en el valor y la entrega su argumento principal.

Cerró la tarde “Peletero”, de 505 kilos, el toro más completo del encierro. Isaac Fonseca lo entendió desde el primer instante, iniciando con un cambiado por la espalda que encendió los tendidos. Construyó una labor variada y asentada, creciendo en intensidad y conexión con el público, que acompañó cada embroque bajo la lluvia que comenzaba a caer sobre la Silverio Pérez. Fonseca firmó los pasajes más emotivos de la tarde y cortó una oreja de peso.

La tarde dejó también la huella del percance: Sergio Flores sufrió un rayón en la parte interna del glúteo izquierdo, una lesión de dos centímetros que no le impidió continuar. Un episodio que, lejos de restarle, añadió aún más valor a su entrega en el ruedo.

Así se cerró el serial en Texcoco: con el triunfo compartido de dos toreros que apostaron por la verdad y la entrega, y con la dignidad de un Juan Pablo Sánchez que, frente al lote más complicado, sostuvo el tipo con torería.