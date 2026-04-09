¿Por qué se canceló el concierto de Caifanes en el Centro Ceremonial Otomí?

La promotora confirmó que los boletos serán reembolsados en su totalidad a través de eTicket, incluyendo cargos por servicio.

El concierto que Caifanes tenía programado en el Centro Ceremonial Otomí ya no se llevará a cabo. A pocos días del evento, las autoridades retiraron los permisos, lo que obligó a una cancelación definitiva que tomó por sorpresa a los seguidores de la banda.

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La promotora Apodaca Group explicó en un comunicado que la decisión se debió a causas de fuerza mayor, específicamente relacionadas con condiciones de seguridad en la zona. Aunque inicialmente el evento contaba con autorización, esta fue retirada posteriormente por la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF).

Según lo informado, las autoridades determinaron que no existen actualmente las garantías necesarias para proteger a los asistentes, al staff y a los artistas, lo que llevó a cancelar uno de los shows más esperados de la agrupación en este 2026.

¿Qué pasará con los boletos?

Tras el anuncio, los organizadores confirmaron que todos los boletos serán reembolsados al 100%, incluyendo los cargos por servicio. El proceso deberá realizarse mediante la plataforma de eTicket, en sus canales oficiales de atención al cliente.

Los fans deberán ingresar a la sección de soporte para iniciar la solicitud y seguir las indicaciones correspondientes para recuperar su dinero.

Un concierto especial que ya no será

El espectáculo prometía ser una experiencia distinta, al combinar el rock mexicano con la atmósfera espiritual de este recinto emblemático ubicado en Temoaya, Estado de México.

El Centro Ceremonial Otomí es reconocido por su valor cultural e histórico para el pueblo otomí, lo que hacía de este evento una presentación única dentro de la gira de Caifanes.

La cancelación generó decepción entre los seguidores, quienes esperaban vivir un concierto en un espacio cargado de simbolismo, pero ahora deberán esperar nuevas fechas o anuncios por parte de la banda.