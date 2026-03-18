Porteros y defensas: los nominados por los aficionados

Difícil estar en la cabeza del entrenador Javier Aguirre que debe nominar a los jugadores de la selección para el mundial que inicia ya el 11 de junio; se acerca la fecha de seleccionar y eliminar de la lista a los jugadores que han estado en la mira en una etapa donde no hubo proceso de calificación; algunos salen de la posible lista por lesiones y otros se está a la espera de su recuperación, y nadie tiene su lugar asegurado.

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En el mes de Marzo la encuesta pidió a los aficionados hicieran su selección para las dos primeras líneas, la de portero y la defensa y aquí se presentan los resultados.(la encuesta se realizó previo a la lesión de Malagón por lo que aparece en la lista):

1.- Entre los porteros, los mencionados por la afición en orden de mayor a menor porcentaje de menciones fueron Hugo González (de Toluca, equipo menos goleado del actual torneo); Raúl “Tala” Rangel (de Chivas, que ha subido su nivel de juego manteniendo a su equipo en los primeros lugares); Luis Ángel Malagón (que desgraciadamente se lesionó y no estará listo para el mundial); Carlos Acevedo (de Santos, que desgraciadamente milita en un equipo de la parte baja lo que lo hace recibir muchos goles a pesar de sus buenas actuaciones); Guillermo Ochoa (jugando desde hace años en equipos pequeños de ligas de baja competitividad y que ha tenido fallas en los últimos juegos, además de su edad que en forma natural lo hace perder reflejos); Andrés Gudiño (De Cruz Azul, que ha sorprendido por sus buenas actuaciones durante esta temporada después de la lesión de Mier); Alex Padilla (Joven portero que juega en España) y Carlos Moreno (que mantiene un alto nivel en Pachuca).

Si Aguirre debe llevar a solo tres porteros, la afición le pide a Hugo González; Tala Rangel y Carlos Acevedo. De Toluca, Chivas y Santos.

2.- Entre los defensas, sin discriminar las posiciones al interior ni sus funciones defensivas y ofensivas, la afición seleccionó, por orden de mención a: Edson Álvarez (jugando en Turquía y recuperándose de una lesión); Jesús Gallardo (el que más respuestas capta de los que juegan en México); Johan Vázquez (jugando en Italia); Diego Campillo (Que ha destacado con Chivas y ya fue probado por Aguirre); Jorge Sánchez (jugando en Grecia); César Montes (en Rusia); Gerardo Arteaga (En Monterrey); Richard Ledezma (otro de los jóvenes de Chivas); Jesús “Chiquete” Orozco (que no ha sido llamado hace tiempo a jugar en la selección); Érick Lira (de Cruz Azul); Israel Reyes (de América); Juan José Sánchez Purata (de Tigres que también ha sufrido con las lesiones); Rodrigo Huescas (uno de los preferidos antes de una lesión, juega en Dinamarca y se espera se recupere); y Mateo Chávez (jugando en Países Bajos).

Si Aguirre debe nominar a ocho defensas, la afición “le recomienda” a Edson Álvarez; Jesús Gallardo; Johan Vázquez; Diego Campillo; Jorge Sánchez; César Montes; Gerardo Arteaga, y Richard Ledezma. 4 de ellos jugando en el extranjero, dos de Chivas, uno de Toluca y uno de Monterrey.

3.- Dentro de otros resultados que muestra la encuesta de marzo encontramos que la mitad de los mexicanos se mantiene interesado en el mundial, mismo porcentaje prácticamente en tres meses, los juegos de exhibición, la mercadotecnia, las noticias y toda la parafernalia aun no han calado en la afición, que es probable que suba cuando se tengan a los nominados, se jueguen partidos más importantes y se acerque la fecha.

4.- Sube ligeramente la evaluación a la forma en que ha jugado la selección y a la forma en que ha sido dirigida, aunque siguen siendo minoría los que la evalúan positivamente. En el caso de Aguirre, sube de 28% a 35% el nivel de satisfacción en su trabajo y en el caso de la selección se incrementa en forma importante de 14% a 33%, cifras malas en ambos casos pero crecientes.

5.- Una pregunta que se le hace al aficionado es si la copa se quedará en América o se la llevará un equipo europeo; después de varias disminuciones desde abril del año pasado a febrero de este año en el porcentaje que le otorgaba el campeonato a Europa, en marzo vuelve a crecer y así 44% dice que será un equipo del viejo continente por solo 29% que se quedará en el nuestro; este porcentaje sin embargo está lejano al 68%-26% que se tenía hace casi un año.