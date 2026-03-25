Portugal ya entrenó en Cancún con Paulinho integrado

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama visitó a los lusos y fue recibida por el DT Roberto Martínez y el presidente de la FPF Pedro Proença

La Selección de Portugal tuvo ya su primer entrenamiento en tierras mexicanas, específicamente en su campamento establecido en Cancún.

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Este martes por la noche, el equipo lusitano llegó en un vuelo chárter desde Lisboa, luego de un trayecto de nueve horas, por lo que pernoctó en el puerto y después realizó su práctica ya este miércoles.

Cabe recordar que los lusitanos viajarán a la Ciudad de México hasta el viernes por la noche, por lo que no reconocerán la cancha del Estadio Azteca, además de que no habrá conferencia de prensa pre-partido.

Paulinho se integró el martes por la noche.

La principal novedad en esta Selección Portuguesa (desde la perspectiva mexicana) fue la convocatoria de Paulinho de emergencia, luego de la baja de dos jugadores.

El delantero del Toluca llegó desde el martes por la noche al Hotel Fairmont Mayakoba y saludó a sus compañeros y cuerpo técnico, para ponerse a las órdenes del técnico Roberto Martínez.

Por ello, la práctica de este miércoles ya fue con el campeón goleador de la Liga MX y Bicampeón con los Diablos Rojos, quien buscará colarse a la Copa del Mundo, aunque luce muy difícil debido a la gran calidad que tiene el equipo portugués en ataque.

Gobernadora de Quintana Roo visitó a Portugal.

Por otra parte, la Federación Portuguesa de Futbol hizo pública la visita de la gobernadora del estado de Quintana Roo, Mara Lezama, quien le dio la bienvenida a la delegación lusitana a Cancún.

Lezama fue recibida por el presidente de la Federación Portuguesa de Futbol, el ex árbitro Pedro Proença, además del entrenador Roberto Martínez.

A la gobernadora le fue obsequiada una playera de la Selección de Portugal autografiada tanto por el DT, como por el presidente.