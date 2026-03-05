Predecible espectáculo

Después de tres días de cancelaciones subsecuentes, finalmente la presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma electoral bastante “light”, ante la perspectiva de que no tiene posibilidades de prosperar, de tal forma que ya se estaría preparando un plan B, al más puro estilo macuspano. Luego de cambios de sedes para la entrega, posposiciones y rumores, finalmente la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, recibió el documento e inició el proceso legislativo… rumbo a una ‘muerte’ segura.

Llamadas a misa

Diputados panistas arremetieron contra la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral, que preside Pablo Gómez, y acusaron que, además de trabajar semanas para sacar un “bodrio”, ni siquiera han transparentado cuánto se gastó en este ejercicio. Por ello, solicitaron a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno brindar toda la información documental y presupuestal que se invirtió para elaborar esta iniciativa. Que mejor esperen sentados.

Derecho ignorado

Cuando el gobierno decidió desaparecer los órganos autónomos que vigilaban la transparencia, aseguró que la información pública no corría ningún peligro. Hoy, desde la Fiscalía General de la República, se recuerda que la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales son “derechos humanos” y, nada menos, el corazón de la legitimidad institucional. Ernestina Godoy lo dijo al inaugurar una capacitación sobre el tema, donde se habló de resguardar expedientes sensibles, evitar filtraciones y ofrecer versiones públicas responsables. La consigna es clara: disciplina institucional, apertura responsable y “transparencia con sentido social”. En otras palabras, la transparencia sigue ahí… sólo que ahora bajo custodia.

Equilibrio burocrático

El plan para el futuro de las concesiones mineras en México suena, en teoría, como una dieta estricta para una industria acostumbrada al buffet libre: no habrá nuevas concesiones, sólo se permitirá extender algunas ya existentes para que la producción no caiga… pero tampoco crezca. Una especie de equilibrio burocrático donde la minería sigue respirando, aunque con el cinturón apretado y bajo la mirada vigilante de estudios de impacto ambiental y consultas con las comunidades. El acuerdo podría firmarse en abril, salvo que la geología arruine el calendario político, cosa que suele pasar cuando la realidad mineral no obedece a conferencias matutinas.

Mejor de lejitos

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, quien suele afirmar que ningún obstáculo la detiene cuando se trata de enfrentar a sus adversarios políticos, y más si es para defender los derechos y garantizar la seguridad de los vecinos de la demarcación, decidió que esta vez el reto podía esperar. No acudió a la instalación del Gabinete de Coordinación entre Alcaldías y Gobierno de la Ciudad de México rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y optó por enviar a un representante. La ausencia llamó la atención porque la propia alcaldesa ha solicitado apoyo en seguridad. Brugada Molina evitó opinar y dijo que habría que preguntarle a ella.