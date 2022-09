Prelibera 4T a 2 mil 685 presos de penales federales

URBANO BARRERA

Foto: Cuartoscuro

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un paquete 2 mil 685 personas preliberadas y que estaban en la cárcel federales por injusticias y pobreza.

“Aunque hay resistencias, se está avanzando en la liberación de presos inocentes que no tienen sentencia en el sistema judicial”, agregó.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional dijo entre los preliberados hay presos inocentes o que no han sido sentenciados, o que no han tenido defensa por su situación de pobreza: presos indígenas por delitos verdaderamente menores, que se les abandonó o los familiares no han hecho trámites ni tienen el apoyo de abogados”.

Al respecto, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que de las y los preliberados hay 123 mujeres, 120 adultos mayores, 208 personas con enfermedades crónico degenerativas.

Además, 51 indígenas, 15 extranjeros y 2032 personas que cumplieron con los requisitos de ley.

La mayoría vivieron discriminación, enfrentaron pobreza en sus comunidades y no tuvieron oportunidad de una defensa adecuada.

Se beneficiaron con una amnistía 136 personas, de ellas: 66 estaban en pobreza, 42 son mujeres, 21 indígenas, 2 con discapacidad permanente, 4 víctimas de intimidación y una víctima de discriminación.

A la conferencia de prensa acudió Carlos Antonio Alpízar Salazar, del Consejo de la Judicatura Salazar y comentó que de junio a septiembre de 2022 se benefició con preliberación a 329 personas, 40 mediante acuerdos reparatorios y 137 por suspensiones condicionales.

Además, 3 por criterios de oportunidad, 97 por cambio de medida cautelar, 5 en Santa Martha Acatitla y por no ejercicio de acción penal, sobreseimiento, detención ilegal 587, en total mil 198.