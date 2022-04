Preparan federalización de servicios de salud en CDMX

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo no descartó la posibilidad de que los servicios de salud capitalinos se federalicen, aunque para ello, aseguró que primero se consultará a los trabajadores del sector para saber si están o no de acuerdo.

Y es que, uno de los temas que se abordaron el pasado lunes, cuando 28 mandatarios se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador para hablar sobre diversos tópicos de este sector, fue precisamente la federalización de los servicios de salud,

No obstante, señaló que acordó que los estados que no quieran la federalización de los servicios de salud estarán en su derecho de no adherirse.

“Por supuesto el estado que quiera lo hará así, quien no lo quiera también tiene la opción de seguir recibiendo el recurso federal y en nuestro caso, por supuesto, repito, en coordinación y con diálogo con los trabajadores y trabajadoras de la salud, nuestra idea es que sí vaya integrándose al sistema de salud federal”, dijo.

Aunque de entrada, la mandataria local dijo estar de acuerdo con la federalización, pues aseveró que la descentralización del Sistema de Salud “generó diversos problemas y estamos de acuerdo en el proceso de federalización evidentemente conciliado con los trabajadores de la salud, con mucha información”.

Indicó que en la reunión del lunes, se presentó el esquema que se está siguiendo en Nayarit y se consideró “que esquema debería de ampliarse a todos los demás estados”.

No obstante, consideró que lo más importante es que se cumpla el derecho a la salud y que todo habitante de la capital que no tenga derechohabiencia pueda recibir atención preventiva y primaria.

Y en el caso de requerir algún proceso médico más especializado, se acceda a ello sin que se merme su economía.