Presenta Pumas película “Puma desde la Cuna”, previo a Liguilla contra América

El metraje aborda lo hecho por Pumas en el Clausura 2026 en el que consiguió el récord de puntos en torneos cortos y el liderato general

Los Pumas presentaron este viernes en Cantera la película “Puma desde la Cuna”, la cual plasmó el grandioso torneo que hizo el club en la fase regular del Clausura 2026, en la que terminó como primer lugar de la tabla.

TE PUEDE INTERESAR: América recupera a Jona dos Santos para Clásico ante Pumas; Henry podría ser titular

El anuncio fue hecho en la previa del inicio de la Liguilla del certamen, en la que los felinos enfrentarán en cuartos de final al América en busca de avanzar a semifinales, bajo la gran expectativa que ha generado el conjunto felino este semestre.

El metraje aborda lo hecho por Pumas en el Clausura 2026, en el que además consiguió el récord de puntos en torneos cortos (36) bajo el mando de Efraín Juárez, lo cual a la postre resultó en la primera posición de la clasificación.

“(Esta película es) sobre la vida diaria del Club Universidad Nacional, el día a día de Pumas. Los realizadores vieron cómo se trabaja y se interactúa, cómo se viven los entrenamientos, el vestidor, el trabajo del cuerpo técnico; cómo se interactúa con la directiva y nos muestran la vida privada de las y los jugadores de Pumas en los dos equipos (varonil y femenil) y qué sucede con las Fuerzas Básicas”, dijo el presidente del club, Luis Raúl González.

El presidente del Club Universidad Nacional, Luis Raúl González, y el productor de Guerreros Films, Rafael Santana, hacen el anuncio oficial de la película “Puma desde la Cuna” que se estrenará en mayo en Cinépolis.#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/dm2jBsDx2t — PUMAS (@PumasMX) May 1, 2026

No aborda rivalidades ni Clásicos de Pumas

Por su parte, el productor ejecutivo de Guerreros Films, realizadora de la película, explicó que “se creó una película romántica, donde no nos metemos con los equipos contrarios ni con la federación. No nos metimos con nada, únicamente con la realidad de los Pumas actuales, el día a día”.

De tal forma que es una película enfocada únicamente en el club, la cual no aborda los principales enfrentamientos o rivalidades que tiene el equipo, sobre todo de cara a la Liguilla ante las Águilas en el Clásico Capitalino.

La película no tiene una fecha de estreno específica, pero será distribuida este mes de mayo y será proyectada en distintas salas de la cadena Cinépolis.