Presenta Romeo Santos “Fórmula Vol.3” con fiesta en mansión Versace

ALICIA CIVITA / EFE

Foto: Twitter @RomeoSantosPage

MIAMI.- El llamado Rey de la Bachata, Romeo Santos, presentó su quinto álbum como solista, “Fórmula Vol.3”, en una lujosa fiesta en la antigua casa de Gianni Versace en Miami Beach rodeado de más de un centenar de invitados especiales y celebridades.

“Este es un disco que me llevó tres años y medio hacer. Es un homenaje a la bachata y a mi República Dominicana. ¡Qué viva La bachata!”, expresó Santos al presentar la producción.

Entre los presentes estuvieron importantes figuras como los artistas dominicanos Natti Natasha, Toño Rosario y DJ Adonis, Henry y Lenny Santos, compañeros del artista en Aventura, la Miss Universo mexicana Andrea Meza y el estadounidense Prince Royce.

“Celebren conmigo este disco, que aunque sé que es cliché, es el mejor que he hecho. Claro, el mejor hasta el próximo”, afirmó.

UNA FÓRMULA CON SORPRESAS

Como lo indica su nombre, la producción completa la trilogía que comenzó en 2011, cuando Santos lanzó “Fórmula Vol.1”, su primera producción como solista.

En esta tercera entrega y a diferencia de discos anteriores, la bachata es la protagonista en cada una de las canciones, incluyendo las colaboraciones sorpresas como “Me extraño”, con el mexicano Christian Nodal, y “Sin fin”, con Justin Timberlake.

El artista presentó también el video de esa última canción, uno de los trabajos más esperados por los romeístas, como se han autodenominado los seguidores de Santos, quienes conocen bien la admiración de su ídolo por Timberlake.

Ambas canciones muestran la disciplina de Santos como compositor y productor, al lograr un balance perfecto entre el pop de Timberlake y el mariachi de Nodal con la bachata.

Aunque él mismo reconoció que había sido “bastante surreal” ver al artista estadounidense producir bachata, pese a que no fue su primera colaboración con una estrella del mundo anglo.

De hecho, mucho antes de que el “crossover” (cruce) fuese del inglés al español, ya Santos había trabajado con Usher, Drake, Lil Wayne y Nicki Minaj, entre otros.

“Él (Timberlake) cambió la melodía, las letras; compuso, produjo. Hubo un momento en que lo vi en el estudio dirigiendo a mi guitarrista”, detalló Santos.

For yrs this was on my bucket list..

My guy @jtimberlake bodied this tune 🔥 #SinFin pic.twitter.com/mX0sN2lcYl

— Romeo Santos (@RomeoSantosPage) September 2, 2022