PRI acusa que marcha de Morena para respaldar a Rocha Moya busca distraer de crisis de seguridad

Rubén Moreira Valdez aseguró que el tricolor defenderá a la gobernadora Maru Campos Galván, calificó como una “venganza” las acciones en su contra y rechazó que la cooperación con agencias estadounidenses constituya traición a la patria

El coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, afirmó que la marcha anunciada por Morena en respaldo al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, busca funcionar como “un distractor de la atención” frente a la crisis de seguridad que vive el país, al tiempo que acusó una persecución política contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, a quien aseguró que el PRI defenderá.

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“Yo veo tres cosas. Un distractor de la atención. Segundo, la intolerancia de Morena. Y la tercera, un mal mensaje“, declaró Moreira Valdez sobre la movilización convocada.

Consideró que la marcha envía una señal equivocada: “Los criminales se van a dar cuenta de que hay diferencias entre las autoridades y eso seguramente les viene bien“.

En torno a los señalamientos contra la gobernadora de Chihuahua, Moreira Valdez calificó las acciones en su contra como una “venganza contra una gobernadora”, por lo que aclaró que “nosotros vamos a respaldar siempre a Maru Campos“.

Sobre Rocha Moya, señaló que debe prevalecer el cumplimiento de la ley y recordó que cualquier procedimiento de desafuero requiere una solicitud formal de las autoridades correspondientes.

Respecto a la participación de agencias estadounidenses en operativos en Chihuahua, indicó que corresponde al gobierno federal aclarar cómo ingresaron estos agentes al país, aunque se pronunció a favor de la cooperación internacional contra el crimen organizado y rechazó que dicha colaboración pueda considerarse traición a la patria: “Eso no es traicionar a la patria, eso es perseguir a criminales“, sostuvo.

El coordinador priista también cuestionó la falta de resultados del gobierno federal frente a la violencia en Sinaloa y señaló que aún no existen respuestas claras sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda ni sobre la situación de inseguridad en la entidad.

“México requiere respuestas, requiere paz. Y aquí hay un responsable, que es el gobierno y es Morena, que nos tiene que dar la paz“, afirmó el diputado federal.