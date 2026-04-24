Primero la familia, luego la ética

Pese a que pareciera un claro conflicto de interés, la ministra Lenia Batres propuso un proyecto de sentencia, que fue aprobado por mayoría, para amparar al ISSSTE, que encabeza su hermano Martí Batres, con lo que evitará pagar una cantidad millonaria por concepto de créditos fiscales al Gobierno de la Ciudad de México. Y pese a que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, le pidió retirarlo para un estudio más a fondo, la futura presidenta de la Corte se negó y finalmente el proyecto fue aprobado por seis votos a favor y uno en contra.

Mucho tema, poco tiempo

En 64 minutos -ni uno menos- el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sostuvieron una reunión privada en la que, por lo visto, alcanzó para revisar señalamientos sobre la presunta presencia de la CIA en operativos en la entidad y las advertencias de posibles violaciones a la ley planteadas en el Senado y en los mensajes de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Sesenta y cuatro minutos que, en apariencia, bastan para abordar todo; una precisión que contrasta con la amplitud del tema.

Aliado inesperado de Maru Campos

Reginaldo Sandoval, coordinador parlamentario del PT, propuso llevar a Maru Campos a juicio político por permitir la operación de agencias estadounidenses en Chihuahua. La acusó de violar la Constitución y de poner la soberanía en manos extranjeras. Pero el freno no vino de la oposición. Vino de Morena. Ricardo Monreal salió a desmarcarse de inmediato. Dijo que no comparte la ruta del PT y que buscará hablar con Sandoval porque son tiempos de unidad frente a la presión de Estados Unidos. La escena es irónica. Mientras Morena exige respuestas en el Senado, en San Lázaro llaman a la conciliación.

Micrófono acotado

La presidenta Claudia Sheinbaum decidió que la conferencia mañanera necesitaba algo que claramente nadie había considerado antes: orden. Sometió a votación el número de preguntas permitidas por periodista. Porque la mañanera pasó de ser un “diálogo circular” a ponerle un límite de tres intervenciones. La mayoría de los asistentes, en un acto sorprendente de disciplina colectiva (o llana resignación), respaldó el nuevo tope. Democracia a dedo alzado que parece más buscar el control de la narrativa.

Derramando miel

El Palacio Postal, en el Centro Histórico de la CDMX, fue el escenario que coronó una foto poco vista de la pareja conformada por la consejera electoral Carla Humphrey y el titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Santiago Nieto, que mucho dio de qué hablar cuando se casaron en noviembre de 2021, en Guatemala. Acá, donde Nieto otorgaría la declaratoria de marca famosa a la FIFA y al Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, entraron por la puerta principal del Palacio bien agarrados de la mano. “Ahora tocó a ella acompañarme”, dijo el funcionario federal, con ojos y sonrisa amorosa. ¿Será de las parejas que trascienden a las administraciones de Morena?