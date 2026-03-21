Pronóstico del clima en México hoy 21 de marzo: ¿A qué hora lloverá y a qué estados afectará?

La Ciudad de México tendrá un sábado con ambiente frío al amanecer y lluvias por la tarde, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

La Ciudad de México enfrentará este sábado un día con contrastes climáticos, donde el frío matutino dará paso a condiciones más templadas y la probabilidad de lluvias por la tarde. Este comportamiento es típico en la temporada de transición hacia la primavera, cuando aún persisten efectos de sistemas frontales.

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Durante las primeras horas del día, se espera un ambiente fresco con cielo despejado y presencia de bruma tanto en la capital como en el Estado de México. Conforme avance la jornada, el cielo incrementará su nubosidad y se prevé un ambiente templado con lluvias aisladas en la capital y chubascos acompañados de descargas eléctricas en el Estado de México.

Temperaturas y condiciones de viento

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones para este sábado serán:

Temperatura máxima: 22 a 24 °C

22 a 24 °C Temperatura mínima: 5 a 7 °C

5 a 7 °C Viento: de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 45 km/h

Estas condiciones reflejan la variabilidad típica de la temporada, donde las mañanas frías contrastan con tardes más cálidas.

Activan alertas por bajas temperaturas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó alerta amarilla en las alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

La Magdalena Contreras

Xochimilco

Además, se decretó alerta naranja en:

Milpa Alta

Tlalpan

Debido a la posibilidad de temperaturas cercanas a cero y heladas en zonas altas.

Recomendaciones ante el frío

Para evitar afectaciones a la salud por las bajas temperaturas, autoridades recomiendan:

Vestir varias capas de ropa para conservar mejor el calor

para conservar mejor el calor Cubrir cabeza, manos y rostro

Consumir bebidas calientes

Incluir alimentos ricos en vitamina C

Mantener una buena hidratación

Proteger nariz y boca al salir

Evitar cambios bruscos de temperatura

Lluvias en varios estados del país

El SMN informó que una combinación de factores atmosféricos, como una vaguada en altura y el ingreso de humedad del Pacífico, generará lluvias en distintas regiones del país.

Se pronostican lluvias fuertes en:

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Mientras que habrá chubascos en:

Estado de México

Morelos

Veracruz

Tabasco

Para el domingo, las precipitaciones continuarán en entidades como Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla y Estado de México, además de lluvias aisladas en la península de Yucatán.

Onda de calor persiste en el país

En contraste, el norte y occidente de México mantendrán altas temperaturas debido a una circulación anticiclónica. La onda de calor continuará en:

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Jalisco

Guerrero

Sin embargo, este fenómeno comenzará a disminuir en estados como: