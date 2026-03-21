Pronóstico del clima en México hoy 21 de marzo: ¿A qué hora lloverá y a qué estados afectará?

La Ciudad de México enfrentará este sábado un día con contrastes climáticos, donde el frío matutino dará paso a condiciones más templadas y la probabilidad de lluvias por la tarde. Este comportamiento es típico en la temporada de transición hacia la primavera, cuando aún persisten efectos de sistemas frontales.
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Durante las primeras horas del día, se espera un ambiente fresco con cielo despejado y presencia de bruma tanto en la capital como en el Estado de México. Conforme avance la jornada, el cielo incrementará su nubosidad y se prevé un ambiente templado con lluvias aisladas en la capital y chubascos acompañados de descargas eléctricas en el Estado de México.
Temperaturas y condiciones de viento
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones para este sábado serán:
- Temperatura máxima: 22 a 24 °C
- Temperatura mínima: 5 a 7 °C
- Viento: de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 45 km/h
Estas condiciones reflejan la variabilidad típica de la temporada, donde las mañanas frías contrastan con tardes más cálidas.
Activan alertas por bajas temperaturas
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó alerta amarilla en las alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- La Magdalena Contreras
- Xochimilco
Además, se decretó alerta naranja en:
- Milpa Alta
- Tlalpan
Debido a la posibilidad de temperaturas cercanas a cero y heladas en zonas altas.
Recomendaciones ante el frío
Para evitar afectaciones a la salud por las bajas temperaturas, autoridades recomiendan:
- Vestir varias capas de ropa para conservar mejor el calor
- Cubrir cabeza, manos y rostro
- Consumir bebidas calientes
- Incluir alimentos ricos en vitamina C
- Mantener una buena hidratación
- Proteger nariz y boca al salir
- Evitar cambios bruscos de temperatura
Lluvias en varios estados del país
El SMN informó que una combinación de factores atmosféricos, como una vaguada en altura y el ingreso de humedad del Pacífico, generará lluvias en distintas regiones del país.
Se pronostican lluvias fuertes en:
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
Mientras que habrá chubascos en:
- Estado de México
- Morelos
- Veracruz
- Tabasco
Para el domingo, las precipitaciones continuarán en entidades como Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla y Estado de México, además de lluvias aisladas en la península de Yucatán.
Onda de calor persiste en el país
En contraste, el norte y occidente de México mantendrán altas temperaturas debido a una circulación anticiclónica. La onda de calor continuará en:
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Jalisco
- Guerrero
Sin embargo, este fenómeno comenzará a disminuir en estados como:
- Colima
- Michoacán
- Oaxaca
- Chiapas