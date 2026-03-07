Pronóstico del clima en México hoy 7 de marzo: ¿Hará, calor, frío o se esperan lluvias?

Qué clima se espera para este día, te contamos todos los detalles.

El clima en el Valle de México para este sábado 7 de marzo de 2026 estará marcado por condiciones mayormente estables, con cielo parcialmente nublado y un ambiente que pasará de fresco por la mañana a templado o cálido por la tarde, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la jornada también se espera la presencia de viento moderado proveniente del sur y suroeste, lo que favorecerá el transporte de aire más cálido hacia la región conforme avance el día.

Ambiente fresco en la mañana y templado por la tarde

En la Ciudad de México y zonas cercanas del Estado de México, las primeras horas del día estarán acompañadas por temperaturas frescas, mientras que en áreas montañosas del territorio mexiquense persistirá un ambiente frío.

Estas condiciones son habituales durante el final del invierno meteorológico en el altiplano central, cuando el enfriamiento nocturno continúa siendo significativo.

¿Habrá lluvias en el Valle de México?

El pronóstico señala que no se esperan lluvias en la capital del país durante este sábado. Sin embargo, en el Estado de México podrían registrarse precipitaciones aisladas de baja intensidad, principalmente en zonas del sur y poniente.

Las lluvias previstas serían ligeras y dispersas, con acumulaciones estimadas de 0.1 a 5 milímetros en 24 horas, por lo que la mayor parte del territorio permanecerá con condiciones secas.

La razón del clima estable en la región

Las condiciones atmosféricas previstas están asociadas a la presencia de sistemas de alta presión en niveles medios de la atmósfera, conocidos como anticiclones, que favorecen cielos parcialmente despejados y limitan la formación de nubosidad intensa.

Este tipo de sistemas mantiene la atmósfera relativamente estable, lo que reduce la probabilidad de lluvias en gran parte del centro del país.

No obstante, la humedad residual y la interacción con el relieve montañoso del Estado de México podrían propiciar algunas lluvias aisladas.

Clima en el Estado de México

En el Estado de México, el comportamiento del tiempo será similar al de la capital, aunque con variaciones debido a la altitud y la orografía.

Durante la mañana se prevé ambiente frío en zonas altas, especialmente en regiones cercanas al Nevado de Toluca y en áreas montañosas del norte y poniente del estado.

Con el paso de las horas, la temperatura aumentará y dará lugar a un ambiente templado durante la tarde.

Temperatura en CDMX este sábado

Para la Ciudad de México, el pronóstico indica:

Temperatura mínima: entre 9 y 11 °C durante la madrugada

entre durante la madrugada Temperatura máxima: entre 25 y 27 °C por la tarde

El reporte meteorológico también prevé vientos del sur y suroeste de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 35 km/h en distintas zonas del Valle de México.

Este patrón de viento es frecuente cuando predominan condiciones atmosféricas estables y sin sistemas frontales cercanos.stico, lluvias Edomex, clima Ciudad de México.