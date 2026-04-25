Pronóstico del tiempo hoy 25 de abril en CDMX y Edomex: calor, chubascos y posible tormenta eléctrica

CDMX y Edomex vivirán una jornada de calor intenso, vientos con rachas y chubascos que podrían afectar movilidad hacia la noche.

El Valle de México enfrentará este sábado una jornada marcada por contrastes climáticos, con temperaturas de hasta 31 grados, bruma matutina y condiciones para lluvias acompañadas de actividad eléctrica, en un escenario que ha sido identificado como una posible tormenta negra en la región.

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De acuerdo con el pronóstico, la mañana iniciará con cielo parcialmente nublado y visibilidad reducida por bruma en distintos puntos de CDMX y Edomex, mientras el calor se intensificará hacia la tarde antes de dar paso a condiciones de inestabilidad.

Lluvias y descargas eléctricas hacia el cierre del día

El ingreso de humedad favorecerá el desarrollo de nubosidad y aumentará la probabilidad de precipitaciones durante la tarde y noche.

Para el Estado de México se esperan chubascos de entre 5 y 25 milímetros, mientras en la Ciudad de México podrían presentarse lluvias aisladas.

Especialistas advierten que estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas e incluso rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora, sobre todo en zonas altas y abiertas.

Calor intenso en CDMX con máximas de hasta 31 grados

El ambiente será especialmente caluroso entre las 14:00 y 16:00 horas, cuando se alcanzaría la temperatura máxima estimada de 29 a 31 °C en la capital.

La temperatura mínima rondará entre 14 y 16 grados, mientras en zonas elevadas del Estado de México podrían registrarse descensos más notorios por la noche.

Además del calor, el pronóstico prevé radiación ultravioleta elevada, por lo que se recomienda tomar precauciones durante horas de mayor exposición solar.

Viento, bruma y posibles afectaciones en movilidad

Otro factor relevante será el viento del oeste con velocidades sostenidas de 10 a 20 km/h, con rachas superiores en algunos puntos, lo que podría generar tolvaneras en sectores abiertos.

Las condiciones podrían impactar la movilidad urbana hacia el anochecer, especialmente si se desarrollan células de tormenta sobre zonas metropolitanas.

El pronóstico perfila una jornada típica de transición estacional: calor extremo, nubosidad creciente y lluvias vespertinas, una combinación que mantiene en alerta al centro del país.