Propone diputada Elizabeth Mateos que las copias entregadas por solicitudes de información pública sean gratuitas

POR PATRICIA RAMÍREZ

Diputados locales analizan reformas a la Ley de Transparencia en la Ciudad de México, para que la información pública sea gratuita y se garantice así a la ciudadanía el derecho de acceso a la información y protección de datos personales, elementos fundamentales en todo país democrático.

Elizabeth Mateos Hernández, coordinadora de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas del Congreso local, señaló que la obtención de la información pública no debe tener costos y por ello propone que sea gratuita en las modalidades de copia certificada, copia simple y para la elaboración de versiones públicas, siempre y cuando el volumen no supere las 60 fojas.

La legisladora enfatizó que el derecho de acceso a la información y protección de datos personales, son elementos fundamentales en todo país democrático, de ellos se desprenden principalmente, la rendición de cuentas y combate a la corrupción, la buena administración, datos patrimoniales o financieros y datos sensibles,

En nuestro país, el derecho de información encuentra sus orígenes a partir de la reforma política de 1977 en la que se introdujo en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no obstante, en su origen se pensó serviría para garantizar a los partidos políticos el acceso a los medios de comunicación social, pero después del proceso legislativo se consideró como el nacimiento de una nueva garantía, recordó Mateos Hernández.

Así, deberá ser gratuita toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que señalen las leyes respectivas, informó la congresista.

En ese sentido, tanto en las materias de acceso a la información como en la de datos personales, explicó, existen solicitudes de información que representa una cantidad importante de fojas, como una carpeta de investigación, expediente médico, en cualquiera de los dos casos, las Leyes respectivas garantizan este procedimiento como algo sencillo, eficaz, expedito y gratuito, toda vez que se establece en la Constitución Política; no obstante, en las leyes locales de la Ciudad de México resulta imprecisa su aclaración, subrayó.

Para finalizar, Mateos Hernández, señaló que es imprescindible realizar las reformas subsecuentes a la Ley de Transparencia de la CDMX a fin de garantizar la democratización de la información.