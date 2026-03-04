PT, sin doblarse

El PT endureció el tono frente a la reforma electoral. Su coordinador en San Lázaro, Reginaldo Sandoval, advirtió que no apoyarán ninguna iniciativa que ponga en riesgo la pluralidad ni abra la puerta a un partido de Estado. Dice que incluso han recibido presiones. El mensaje llega antes de que el documento arribe formalmente al Congreso. El PT insiste en que no hay nada que discutir sin texto. La señal que manda a Palacio Nacional es que no votarán a ciegas. Por ahora se sienten fuertes porque creen que Morena necesita sus votos para la mayoría calificada.

Verde de vergüenza

Como niño regañado que llega tarde al salón y procura no volver a equivocarse, el coordinador del Partido Verde en el Senado, Manuel Velasco, apareció casi directo a su curul con la lección bien memorizada. Repitió una y otra vez que la postura sobre la reforma electoral no le corresponde a él, sino a la dirigencia del partido. Eso sí, sin dejar de aclarar que cuando habló del respaldo del Verde a la iniciativa que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum lo hizo “a título personal”. Entre repeticiones y rodeos, Velasco hizo lo que pudo para no hundirse más.

El PREP que sí, pero no

Ignacio Mier aseguró que el PREP se mantendrá en la reforma electoral y que operará “como siempre”, en paralelo al cómputo distrital. El problema es que no coincide con lo dicho por Claudia Sheinbaum, quien ha planteado sustituirlo por conteos desde las juntas distritales la misma noche. Dos versiones sobre el mismo punto. Y un detalle más: Mier habló desde el Senado cuando ni siquiera está definida la cámara de origen de la iniciativa. Aquí se mandan dos lecturas: o Mier ya vio el texto y se le adelantó a la Presidenta o está enviando señales a PT y PVEM de que habrá espacio para cambios.

La chispa de la mañanera

Claudia Sheinbaum presentó el trofeo del Mundial 2026 en la llamada Mañanera del Pueblo, acompañada por el exfutbolista Bebeto y directivos de Coca-Cola México. Lo curioso es la presencia de la refresquera en un espacio gubernamental donde supuestamente también se habla de salud pública y frente a los funcionarios de salud. Que la marca aparezca en la conferencia mientras al mismo tiempo se restringe el consumo de refrescos en escuelas puede parecer contradictorio, o al menos torpemente simbólico. La empresa está ahí porque el Mundial y el refresco llevan décadas caminando agarrados de la mano: patrocinio, visibilidad y ventas.

Dados cargados

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación alista, con apoyo de universidades, una matriz metodológica para evaluar a todos los candidatos a la Auditoría Superior de la Federación en igualdad de circunstancias, pero los legisladores de esa instancia reconocen que todo ese trabajo podría quedar relegado… por una decisión política, puesto que un candidato favorito “podría” ser impulsado desde las altas esferas del poder. ¿Se referirán a David Colmenares?