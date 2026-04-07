Puentes escolares mayo 2026: estos días no habrá clases según la SEP

La SEP confirmó tres puentes escolares en mayo 2026 para estudiantes de nivel básico tras el regreso de Semana Santa.

Luego del periodo vacacional de Semana Santa, el calendario escolar contempla nuevos descansos para estudiantes de educación básica en México. La Secretaría de Educación Pública confirmó que durante mayo de 2026 habrá tres puentes escolares, beneficiando a alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

LEE ADEMÁS: Cómo saber cuándo el coche de Google Maps recorrerá tu calle con Street View

Tras el regreso a clases el 13 de abril, los estudiantes deberán retomar actividades hasta la llegada de estos descansos programados en el calendario oficial del ciclo escolar.

¿Cuáles son los puentes de mayo 2026?

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, los fines de semana largos se distribuirán de la siguiente manera:

Del 1 al 3 de mayo: por la conmemoración del Día del Trabajo (viernes 1)

por la conmemoración del (viernes 1) Del 15 al 17 de mayo: por el Día del Maestro (viernes 15)

por el (viernes 15) Del 29 al 31 de mayo: por la sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE)

Además, el 5 de mayo, fecha en la que se recuerda la Batalla de Puebla, también habrá suspensión de clases, aunque no genera puente largo al caer entre semana.

Últimos descansos antes del cierre del ciclo

Después de mayo, el calendario contempla menos pausas. Solo habrá una suspensión adicional el 26 de junio, nuevamente por sesión del Consejo Técnico Escolar.

El ciclo escolar 2025-2026 concluirá el 15 de julio, dando paso a las vacaciones de verano para millones de estudiantes en el país.

Estos puentes representan una oportunidad para que familias y alumnos planifiquen actividades, viajes cortos o descanso, antes de la recta final del ciclo escolar.