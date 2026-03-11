Pumas vs Cruz Azul: canal, horario y dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 11 del Clausura de la Liga MX

Pumas vs Cruz Azul se enfrentan en la Jornada 11 de la Liga MX. Conoce la fecha, horario y canal de transmisión para ver EN VIVO el partido del Clausura

La Jornada 11 del Clausura 2026 tendrá como partido principal el enfrentamiento entre Pumas y Cruz Azul , dos equipos que han mostrado un gran nivel en el torneo.

LEE ADEMÁS: DOC: quién es quién en el elenco de la serie mexicana que triunfa en Netflix

El choque promete ser uno de los más atractivos del fin de semana, ya que ambas escuadras buscan mantenerse en la parte alta de la tabla de la Liga MX.

¿Cómo llega los universitarios?

El equipo dirigido por Efraín Juárez se ha convertido en una de las grandes sorpresas del torneo, luego de firmar una campaña sólida en la que solamente ha perdido un partido. Gracias a estos resultados, Pumas se ubica en el quinto lugar de la clasificación, consolidándose como un rival complicado.

Los universitarios han destacado por un estilo de juego dinámico y ofensivo, que les permite competir contra cualquier rival. Con esta propuesta futbolística, Pumas se ha transformado en un equipo capaz de dar un golpe de autoridad en cualquier momento dentro del campeonato.

¿Cómo llegan los celestes?

Del otro lado aparece Cruz Azul, que actualmente ocupa el primer lugar de la tabla general y se ha consolidado como el equipo más sólido del Clausura 2026. Sin embargo, el conjunto celeste deberá defender esa posición, ya que una derrota podría abrir la puerta para que Toluca le arrebate la cima.

Por su parte, Cruz Azul atraviesa uno de sus mejores momentos del torneo, ya que no pierde desde la primera jornada. Además, llega motivado tras golear a Atlético San Luis en Liga MX y firmar una remontada ante Monterrey en la Concachampions.

Fecha, horario y dónde ver el Pumas vs Cruz Azul

El esperado duelo entre Pumas y Cruz Azul se disputará el sábado 14 de marzo en el Estadio Olímpico Universitario, a las 21:10 horas (centro de México). Los aficionados podrán seguir el encuentro EN VIVO a través de Canal 5, TUDN y la plataforma ViX Premium.