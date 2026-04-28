PVEM destapa otra corcholata

El PVEM destapa a Jesús Sesma para CDMX en 2030, mientras Maru Campos confirma su asistencia al Senado, se anticipan posibles cambios en el gabinete de Sheinbaum y continúa la polémica por los salarios del INE

El Verde ya decidió jugar por delante en la Ciudad de México. Arturo Escobar destapó a Jesús Sesma, diputado local y cercano de Jorge Emilio González el Niño Verde, para la Jefatura de Gobierno en 2030 y Sesma aceptó el reto en público. Falta mucho, sí. Pero el mensaje importante es que no es un destape inocente. Es una forma de recordarle a Morena que el PVEM también quiere mano en la capital y que no piensa esperar a que le marquen los tiempos. En Morena lo leen como aviso. Sobre todo después de que adelantó sus propios procesos para designar “coordinadores territoriales” sin tomar en cuenta a sus aliados. El Verde inicia así a cobrar su propia autonomía.

Maru al Senado

Para sorpresa de Morena, Maru Campos sí irá al Senado. La gobernadora de Chihuahua confirmó por teléfono al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, que acudirá junto con el fiscal estatal a explicar la presencia de agentes de la CIA en operativos dentro del estado. En el oficialismo varios apostaban a la ausencia. No ocurrió. Ahora cambia el tablero. Ya no será un debate sobre una silla vacía, sino sobre lo que diga frente a senadores oficialistas que acusan de violaciones constitucionales y hasta de consecuencias penales. La incógnita ahora es si respetarán el acuerdo de civilidad política o buscarán linchamiento público.

Peeeeero…

Antes de saber si la mandataria chihuahuense atendería la “invitación” del Senado, el morenista Oscar Cantón Zetina aseguró que ya se iniciaron las carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República para determinar, de acuerdo con lo “que platiquen”, qué tipo de responsabilidades hay y comenzar así con el proceso para fincar responsabilidades. La suerte está echada, pues.

Suspenso obvio

Claudia Sheinbaum quiso jugar al suspenso, pero terminó soltando la pista clave al admitir que Ariadna Montiel estaría evaluando su salida de la Secretaría de Bienestar. “Estuvimos juntas el fin de semana, pero si decide dejar el gobierno, tendrá que informarlo”; la condicional de Sheinbaum deja de ser ambigua y se vuelve casi una despedida con protocolo. Si Montiel se va, se abre un hueco bastante jugoso en una de las dependencias más importantes, lo que significa ajustes, movimientos internos y probablemente una bonita coreografía de lealtades.

Vaya embrollo

Aunque la reforma constitucional que obliga a reducir los salarios de los consejeros del INE está ya en vigor, los tres nuevos miembros de la llamada Herradura de la Democracia tendrán, por lo menos lo que resta del año, los mismos salarios que los consejeros anteriores, que superan los 200 mil pesos, a menos que renuncien a ello. Esto porque el Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados no puede ser modificado por el instituto, por lo que los salarios tendrán que mantenerse sin cambios. La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, aseguró que son menos de 150 funcionarios los que se verán afectados por las nuevas disposiciones. O sea que en 2027 les van a bajar los salarios. ¡Qué lío!