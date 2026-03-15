La bancada encabezada por Manuel Velasco Coello apoyó reducir el gasto en congresos locales, fijar límites salariales, disminuir regidores y revisar la revocación de mandato

La reducción del presupuesto de los congresos locales, la imposición de topes salariales a legisladores estatales, la disminución del número de regidores en los municipios y posibles ajustes al mecanismo de revocación de mandato son los puntos del denominado “Plan B” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado anunció que respaldará.

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Los legisladores del Partido Verde, coordinados por Manuel Velasco Coello, señalaron que existe coincidencia con la propuesta presentada por la mandataria federal, al considerar que busca eliminar privilegios en el uso de los recursos públicos y orientar el gasto hacia programas sociales.

Indicaron que uno de los ejes del planteamiento es promover un manejo más racional del presupuesto público para destinar mayores recursos a políticas sociales.

“Coincidimos con el planteamiento de la presidenta de México de hacer un manejo racional de los recursos públicos para aplicarlos a programas sociales en beneficio de la gente”, señalaron.

Los senadores explicaron que entre las medidas que apoyarán se encuentra la reducción del presupuesto que reciben los congresos locales de las 32 entidades federativas, así como la fijación de topes máximos a los sueldos y prestaciones de los legisladores estatales.

Su respaldo también incluyó la propuesta de reducir la integración de los cabildos municipales, mediante la disminución del número de regidores y la fijación de límites conforme al tamaño de la población de cada municipio.

“Vemos positivo que la propuesta de la presidenta Sheinbaum busque un mayor ahorro de recursos reduciendo el número de regidores en las alcaldías y poner límites de integración conforme a la población”, señalaron.

El grupo parlamentario del PVEM también manifestó su coincidencia con la posibilidad de modificar el proceso de revocación de mandato, tema que forma parte de la discusión en torno a una eventual reforma electoral.

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“Estamos a favor de privilegiar las coincidencias sobre la reforma electoral y coincidimos con la propuesta que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum”, indicaron.

Los legisladores reiteraron su respaldo político a la titular del Ejecutivo federal y señalaron que acompañarán las iniciativas que impulse durante su administración, al enfatizar que “las senadoras y los senadores del PVEM nos sentimos orgullosos del trabajo de la presidenta de México porque ha conducido al país de manera inteligente y ha dado resultados a los mexicanos. Nuestro compromiso es apoyarla hasta el último minuto de su gobierno“.