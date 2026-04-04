PXNDX regresa con “VIVX PXNDX”: así suenan sus nuevas canciones con invitados

La icónica banda PXNDX está de regreso, al menos en el estudio, con el lanzamiento de “VIVX PXNDX”, un proyecto que revive sus temas más emblemáticos con una nueva propuesta sonora y múltiples colaboraciones.
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Detrás de esta iniciativa se encuentra Kross Vázquez, quien impulsó la regrabación de varios clásicos del grupo, integrando a nuevas voces de la escena alternativa mexicana y a músicos que han compartido camino con la banda.
Un sonido renovado con esencia nostálgica
El álbum apuesta por una mezcla entre nostalgia y modernidad, con arreglos actualizados, guitarras más potentes y efectos que refrescan canciones que marcaron a toda una generación.
El primer sencillo, “Procedimientos”, reúne a varios de los artistas invitados, convirtiéndose en una carta de presentación del concepto colaborativo del disco.
Invitados y colaboraciones destacadas
El proyecto reúne a talentos emergentes y consolidados del pop punk, emo y metal en México. Entre los nombres que participan destacan:
- MONDE
- Mariana Priego
- Titán Santander
- Adhara
- Here Comes The Kraken
- Cuatro y Medio
- Pressive
- MUÑEKI77A
- YUGEN
Uno de los temas más comentados es “Narcisista”, con la participación de Adhara, así como “Huracán” junto a Cuatro y Medio y “Claro que no” con Here Comes The Kraken.
Tracklist completo de “VIVX PXNDX”
El disco incluye una amplia lista de canciones reversionadas, entre ellas:
- Procedimientos (All Stxrz)
- Narcisista
- Huracán
- Martirio
- Poeta
- Disculpx Los Mxlos Pensxmientxs
- Claro que no
- Abigail
- Estrategia
- Gasolina
- Pathetica
- Cuando no es
- Christina
- Señor Payaso
- Miedo a las alturas
- Tanto
- Sohloh
- Los malaventurados no lloran
Un puente generacional en la música
Más allá de la nostalgia, este proyecto también pone en el foco a la nueva generación de músicos alternativos en México, quienes reinterpretan el legado de PXNDX con su propio estilo.
“VIVX PXNDX” se perfila como un punto de encuentro entre distintas épocas del rock nacional, demostrando que el género sigue evolucionando y conectando con nuevas audiencias.