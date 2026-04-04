PXNDX regresa con “VIVX PXNDX”: así suenan sus nuevas canciones con invitados

PXNDX regresa con “VIVX PXNDX”, un proyecto que reimagina sus clásicos con artistas de la nueva escena alternativa mexicana.

La icónica banda PXNDX está de regreso, al menos en el estudio, con el lanzamiento de “VIVX PXNDX”, un proyecto que revive sus temas más emblemáticos con una nueva propuesta sonora y múltiples colaboraciones.

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Detrás de esta iniciativa se encuentra Kross Vázquez, quien impulsó la regrabación de varios clásicos del grupo, integrando a nuevas voces de la escena alternativa mexicana y a músicos que han compartido camino con la banda.

Un sonido renovado con esencia nostálgica

El álbum apuesta por una mezcla entre nostalgia y modernidad, con arreglos actualizados, guitarras más potentes y efectos que refrescan canciones que marcaron a toda una generación.

El primer sencillo, “Procedimientos”, reúne a varios de los artistas invitados, convirtiéndose en una carta de presentación del concepto colaborativo del disco.

Invitados y colaboraciones destacadas

El proyecto reúne a talentos emergentes y consolidados del pop punk, emo y metal en México. Entre los nombres que participan destacan:

MONDE

Mariana Priego

Titán Santander

Adhara

Here Comes The Kraken

Cuatro y Medio

Pressive

MUÑEKI77A

YUGEN

Uno de los temas más comentados es “Narcisista”, con la participación de Adhara, así como “Huracán” junto a Cuatro y Medio y “Claro que no” con Here Comes The Kraken.

Tracklist completo de “VIVX PXNDX”

El disco incluye una amplia lista de canciones reversionadas, entre ellas:

Procedimientos (All Stxrz)

(All Stxrz) Narcisista

Huracán

Martirio

Poeta

Disculpx Los Mxlos Pensxmientxs

Claro que no

Abigail

Estrategia

Gasolina

Pathetica

Cuando no es

Christina

Señor Payaso

Miedo a las alturas

Tanto

Sohloh

Los malaventurados no lloran

Un puente generacional en la música

Más allá de la nostalgia, este proyecto también pone en el foco a la nueva generación de músicos alternativos en México, quienes reinterpretan el legado de PXNDX con su propio estilo.

“VIVX PXNDX” se perfila como un punto de encuentro entre distintas épocas del rock nacional, demostrando que el género sigue evolucionando y conectando con nuevas audiencias.