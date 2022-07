Qatar 2022, un Mundial sin alcohol

DOHA, Qatar (Reuters).- Los estadios de la Copa del Mundo de Qatar estarán libres de alcohol y la venta de cerveza fuera de los recintos sólo se permitirá antes y después de algunos partidos, según una fuente con conocimiento de los planes para el torneo de fútbol.

La Copa del Mundo de este año es la primera que se celebra en un país musulmán con estrictos controles sobre el alcohol, lo que supone un reto único para los organizadores de un evento que suele asociarse con los aficionados a la cerveza y que está patrocinado por marcas cerveceras mundiales.

“En los estadios, los planes aún se están ultimando, pero la discusión actual es permitir a los aficionados tomar cerveza a la llegada y a la salida del estadio, pero no se servirá cerveza durante el partido, ni dentro del entorno del estadio”, dijo la fuente a Reuters.

Un documento fechado el 2 de junio al que tuvo acceso Reuters da la primera idea de cómo los organizadores planean manejar las demandas de unos 1,2 millones de aficionados al fútbol, muchos de los cuales están acostumbrados a beber cerveza sin límites en los días de partido.

La relación del fútbol con el alcohol ha sido durante mucho tiempo complicada. En el período previo a la Copa del Mundo de 2014, Brasil levantó la prohibición de consumir alcohol en los estadios, tras la presión del organismo rector, la FIFA.

Desde que el país árabe del Golfo obtuvo los derechos de organización en 2010, ha habido un interrogante sobre el alcohol en el torneo de este año. Aunque no es un estado “seco” como su vecina Arabia Saudita, el consumo de alcohol en lugares públicos es ilegal en Qatar.

Sin embargo, los aficionados que acudan al Mundial de noviembre podrán comprar cerveza durante un horario restringido en ciertas partes de la principal zona de aficionados de la FIFA en el parque Al Bidda de Doha, la capital qatarí.

“A diferencia de las anteriores zonas de aficionados de la Copa Mundial, no se servirá cerveza durante todo el día, sino en horarios restringidos”, añadió la fuente.

También habrá alcohol para entre 15.000 y 20.000 aficionados en una esquina en desuso del Club de Golf de Doha, a unos kilómetros de los estadios y de la zona principal de aficionados, según el documento.

Además, una parcela de arena rodeada por un muro de 3 metros y situada entre la entrada de entrega de un hotel y una planta de refrigeración de distrito se transformará en un local con capacidad para 10.000 personas que promete música tecno y alcohol, muestra el documento.

Un portavoz de los organizadores, el Comité Supremo para la Entrega y el Legado de Qatar, dijo que junto con la FIFA anunciarán los planes sobre la disponibilidad de alcohol en el torneo de 28 días “a su debido tiempo”.

“El alcohol ya está disponible en áreas designadas en Qatar, como hoteles y bares y esto no cambiará en 2022. Con el objetivo de atender a los aficionados visitantes en 2022, el alcohol estará disponible en áreas designadas adicionales durante el torneo”, dijo el portavoz.

“AMIGABLE PARA LAS FAMILIAS”

Aunque el sitio web de la FIFA anuncia la distribución gratuita de “cervezas, champán, vinos seleccionados por sommeliers y licores de primera calidad” en las suites de hospitalidad VIP de los estadios, en diciembre no se vendió alcohol en los estadios durante un evento de prueba para la Copa Mundial.

Los visitantes tienen prohibido introducir alcohol en Qatar, incluso en las tiendas libres de impuestos de los aeropuertos, y no pueden comprar en la única tienda de licores del país, en las afueras de Doha, donde los residentes extranjeros con permiso pueden comprar para su consumo en casa.

Los visitantes de Qatar pueden comprar alcohol en un puñado de hoteles y clubes con licencia, donde un vaso de cerveza puede costar 18 dólares.

El precio de la cerveza dentro de las zonas de aficionados y cerca del estadio aún no se ha acordado, dijo la fuente.

A principios de este año, otra fuente cercana a las discusiones dijo a Reuters que los precios del alcohol tendrán un tope en las zonas de aficionados, señalando que en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en 2019 un vaso de cerveza costaba alrededor de cinco libras (6,55 dólares).

Aunque el documento anticipa una “fuerte demanda de bebidas internacionales”, dice que la zona de fiesta principal adyacente al festival de aficionados de la FIFA estará libre de alcohol, ofreciendo a hasta 70.000 aficionados un carnaval urbano “amigable para las familias” de seis kilómetros.

Las normas sobre la venta de alcohol en los estadios de fútbol varían en todo el mundo. En Inglaterra se vende alcohol en las explanadas de los estadios, pero los aficionados no pueden beberlo a la vista del terreno de juego, mientras que en Francia no se permite en el recinto del estadio.