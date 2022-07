Que fue error, el tuit contra Alito; fuego amigo o guerra en Morena

Que fue un error el tuit contra Alejandro Moreno Cárdenas.

¿Tú le crees a López Obrador?

Yo no, como dijera una clásica.

La cuenta oficial de Presidencia en twitter no puede ni debe publicar

nada absolutamente que no pase por una supervisión, por el visto bueno. “Por los posibles delitos de tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal, la @FGRMexico abrió una carpeta de investigación en contra de @alitomo-

reno”, decía el tuit.

Asegura Andrés Manuel que fue una mujer que trabaja ahí, en Presi-

dencia. Si no fue error es muy grave.

Porque cualquier tema que se aborde en la cuenta oficial representa

al gobierno de México.

¡Ah!, pero si fue un error es más grave, porque evidencia que no existe

un control de lo que se publica.

Que cualquiera tiene acceso a la cuenta y a publicar lo que se le

ocurra.

-Fue una compañera que trabaja aquí y una vez que se dieron cuenta

que fue un error, porque yo pedí informes, bajaron la publicación.

¿Se imagina un tuit en contra, por ejemplo, de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos con el que hoy se entrevistará el mandatario mexi-

cano en la mera Casa Blanca?

Borrarlo, como se hizo en este caso; salir a justificar y/o a disculparse.

LIMPIA DE MÉDICOS LIGADOS A LA CONACEM

El Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM) fue beneficiado por Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y la falta de médicos especialistas cuando menos desde 2006 es en gran par- te su responsabilidad.

Médicos de la Esperanza asegura que Andrés Manuel Lopez Obrador ha cumplido, aunque destaca que debe devolverse la certificación médi- ca a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La salida de siete funcionarios del Consejo de Salubridad General (CSG), incluido el titular, José Ignacio Santos Preciado, se suma a la de Onofre Muñoz de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONA- MED), apenas el 16 de junio.

Y tienen algo en común: son líderes del CONACEM, asociación civil que se encarga de la certificación de especialidades médicas.

El comité es un organismo auxiliar de la Administración Pública Fe- deral para supervisar conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes y calificación de la pericia para certificación y renovación de la vigencia.

Es conocido como el Cártel de la Salud, porque, dicen, interpuso inte- reses comerciales a los médicos.

Para Israel Morales, líder médico, la salida tanto de Onofre Muñoz como de Santos Preciado está relacionada con la corrupción.

El mejor ejemplo de corrupción es que dentro de la CONACEM se encuentra el Consejo Mexicano de Cirugía, Plástica, Estética y Recons- tructiva (CMCPER), asociación civil que quiere generar un monopolio de la cirugía estética. La cirugía estética es un negocio de 12 mil millones de dólares al año, donde el 90 por ciento de los pagos se hace en efectivo, ya que los seguros de gastos médicos no la cubren, ha dicho Morales. Vámonos: Guerra al interior de Morena. ¿Qué disputan?

Aunque parezca temprano, la gubernatura de Puebla.

Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, contra El Luis- mi de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, actual gobernador, y Santiago Nieto, ex ejecutor mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

