Que no es abuso, dice Ebrard

Ante el escándalo por la embajada de México en Londres, Marcelo Ebrard eligió una defensa arriesgada: admitir que su hijo vivió ahí seis meses, pero sostener que no hubo abuso, sino la preocupación normal de un padre en pandemia. En pocas palabras, prefirió la explicación sentimental en lugar de asumir que pudo incurrir en una irregularidad. Porque el funcionario puede decir que no usó recursos indebidamente. Lo que no justificó es por qué un espacio diplomático, pagado por el Estado, terminó funcionando como alojamiento familiar.

Elevan la vara

La aparición de Claudia Sheinbaum en la lista de Time no sólo proyecta a México en el escaparate del poder global; también le sube el volumen a las expectativas. Convertir prestigio simbólico en capacidad real de negociación es otra cosa. La política exterior deja de ser discurso aspiracional y se vuelve terreno de prueba. El discurso presidencial insiste en que la fuerza emana del pueblo. Suena bien, funciona localmente. Pero en el circuito internacional el poder se mide distinto: capacidad de incidir, de condicionar, de alterar resultados, no de demagogia.

Mucha revisión, poca transparencia

El Comité Técnico de Evaluación de los aspirantes a consejeros del INE aseguró que tanto las exposiciones de motivos, como los ensayos presentados, fueron sometidos a un filtro tecnológico para verificar si los documentos fueron elaborados con inteligencia artificial, así como si se evidenciaban un contenido no referenciado que pudiera revelar plagio. Lo anterior, con el propósito de contar con mayores herramientas para abordar el análisis de los documentos presentados. Muy bien. Lo que no dijo son los resultados del ejercicio y si hubo quienes plagiaron o abusaron de la inteligencia artificial. Muy mal.

¿Más cambios?

Las quejas contra el presidente de Morena en la Ciudad de México, Héctor Díaz Polanco, no vienen sólo de los aliados del PVEM, que acusa que hay cero relación con ese partido pese a que son aliados; también diputados morenistas acusan falta de trabajo político y que se niega incluso a contestarles el teléfono. Después de que Citlalli Hernández fue enviada al Comité Ejecutivo Nacional para recomponer las alianzas con el PVEM y el PT, varios se preguntan si será necesario replicar la estrategia en la capital. Veremos.

Adelantadísimos

Aunque el Consejo Nacional de Morena fijó septiembre de 2026 como fecha límite para definir perfiles rumbo a las elecciones de 2027, en Magdalena Contreras hubo quien decidió no arriesgarse a llegar tarde. Bernardo Aguilar, director ejecutivo de Gobierno de la alcaldía, optó por separarse de su cargo desde ahora para entregarse, en cuerpo, alma y corazón, a la noble tarea de promocionarse como próximo alcalde, por supuesto, con la bendición del alcalde Fernando Mercado. Porque, al parecer, esperar unos meses era demasiado conservador. Entre slogans, videos y llamados a la transformación, Aguilar ya dejó claro que, primero, está el movimiento… y después, la chamba.