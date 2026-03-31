Que revise el VAR

A Cuauhtémoc Blanco, a quien no han tumbado los señalamientos de presunto abuso sexual ni las acusaciones de corrupción, finalmente le sacaron la tarjeta roja por algo bastante más pedestre: manejar su camioneta de alta gama sin placas. El exfutbolista condujo personalmente el vehículo hasta el perímetro de “última milla” del Estadio Banorte para entrar al México-Portugal, pero ni el acceso especial ni el personaje alcanzaron para tapar el detalle elemental de que la camioneta circulaba fuera de regla. Ahora, según advirtió Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la falta será sancionada “con todo rigor”, sin importar de quién se trate. Al final, no lo alcanzó la justicia política, pero sí la infracción vehicular.

Espaldarazo a Alcalde

Ricardo Monreal salió a defender a Luisa María Alcalde tras la pedrada de Félix Salgado por supuesto nepotismo. El coordinador de Morena fijó línea, pues una cosa es el parentesco y otra un nombramiento directo, y eso, dijo, no ocurrió con Bertha Alcalde. La razón es que fue el Congreso capitalino fue quien la nombró titular de la fiscalía local. El mensaje tiene un destinatario preciso. En medio del enojo de Félix por la regla antinepotismo que le impide competir en 2027, Monreal cerró filas con la dirigencia nacional.

Bipolaridades

Resulta curioso cómo la línea entre lo personal y lo institucional aparece y desaparece según convenga. Cuando se trata de donar 20 mil pesos a una causa internacional, es una decisión estrictamente personal de la presidenta Sheinbaum, casi íntima; pero cuando se habla de responsabilidades, entonces emerge con toda solemnidad la investidura presidencial. Es una especie de doble carril: uno donde la acción se minimiza como gesto individual, y otro donde el discurso se maximiza bajo el peso del cargo. Nadie cuestiona el derecho de ayudar, pero sí la narrativa que intenta separar a la persona del poder cuando ambos coexisten inevitablemente.

Favores

La presidenta del PAN en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez Ureña, aseguró que en las listas de aspirantes a ocupar un consejería del INE aparecen integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México que aprobaron en 2024 la trampa para darle a Morena la mayoría en el Congreso de la Ciudad de México. Y es que en las listas aparecen la actual presidenta del instituto, Patricia Avendaño, y el exconsejero Bernardo Valle Monroy. Esto, dijo la panista, podría ser un “pago de favores” por el apoyo a Morena. Habrá que ver si alguno de ellos llega al INE.

Coincidencias

Aunque las campañas anticipadas están prohibidas y más de uno tendrá que guardarse las ganas, siempre hay quien decide tentar a la suerte. Es el caso del senador Waldo Fernández, que recorrió la colonia Roberto Espinoza, en Apodaca, no porque ande “jugando cochino”, según dijo, sino porque, casualmente, le gusta tocar puertas cuando todavía ni empiezan los tiempos oficiales. Entre reclamos por el abandono y funcionarios que desaparecen tras pedir el voto, el legislador escuchó, asintió, repartió tarjetas con su WhatsApp y recordó a los vecinos que, por pura coincidencia, él sí regresa cuando se aproxima otra temporada de urnas.