Que siempre no

La SEP provocó un escándalo para resolver un problema que no existía. Primero anunció que el ciclo escolar terminaría el 5 de junio por calor y por el Mundial. Luego, tras reunirse de nuevo con autoridades estatales, Mario Delgado informó que todo queda igual y las clases concluirán el 15 de julio. El origen del problema es extraño, porque el gobierno federal casi nunca escucha a los estados para tomar decisiones, y ahora resulta que son los culpables. También queda otra duda: si este episodio fue un error de operación política o fuego amigo contra Delgado para sacarlo del gabinete presidencial. Porque aplicar casi tres meses de vacaciones escolares no se anuncia al tanteo sin consultar a la Presidenta.

Azules lentos, pero seguros

El PAN tardó casi dos semanas en reaccionar al caso Rocha Moya. Apenas ayer, anunciaron una denuncia ante la Corte Penal Internacional, juicio político contra el gobernador con licencia y solicitud para desaparecer poderes en Sinaloa. Jorge Romero, Ricardo Anaya y Elías Lixa buscan colocar una etiqueta: narcogobierno. El golpe apunta directo a Morena y a la protección política que, dicen, ha recibido Rocha. El movimiento llega tarde, aunque Acción Nacional intenta que el tema no se evapore. Su reto será sostener la presión más allá del escándalo inicial.

Dime lo que presumes…

Claudia Sheinbaum presumió una encuesta que le otorga más del 69 por ciento de aprobación y la presentó como evidencia de una conexión sólida con la ciudadanía. Aunque las encuestas pueden ofrecer una fotografía del momento, convertir una cifra favorable en certificado absoluto de buen gobierno es un truco político más viejo que los discursos sobre “el pueblo sabio”. Una aprobación alta puede indicar respaldo, sí, pero también una narrativa bien administrada; lo que no hace, por arte de magia institucional, es resolver pendientes en seguridad, salud o economía. Los números sonríen muy bonito hasta que les piden resultados.

Campanas al vuelo

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, celebró el avance del nuevo acuerdo entre México y la Unión Europea y aseguró que la Cámara alta acompañará el proceso con “responsabilidad institucional” y visión de desarrollo. Mientras la Cancillería prepara la firma oficial en la próxima cumbre México-UE, el optimismo diplomático ya habla de prosperidad compartida y una nueva etapa en la relación bilateral. Claramente ningún acuerdo internacional está completo sin su respectiva dosis de entusiasmo político y frases históricas listas para redes sociales.

Regreso

Luego de casi un mes de ausencia, por motivos de salud, la ministra Loretta Ortiz regresó a las sesiones públicas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y aprovechó para agradecer la preocupación de quienes preguntaron por su salud. Y ahora al que le tocó estar ausente fue al presidente de la Corte, Hugo Aguilar, quien estuvo en un evento público con la presidenta Claudia Sheinbaum.