Querétaro cerró con victoria y ocho juegos sin perder; Puebla acabó penúltimo

Los Gallos Blancos remontaron a una muy pobre Franja que se quedó con diez

Si Querétaro hubiera entrado antes en la gran racha con la que terminó el torneo, quizá hasta se metía a la Liguilla. Lo malo es que fue demasiado tarde, pero aun así consiguió un merecido triunfo 1-2 de visita sobre Puebla en el inicio de la última fecha.

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Los Gallos Blancos culminaron el Clausura 2026 con 20 puntos y ocho juegos al hilo sin conocer la derrota, con el técnico chileno Esteban González en el banquillo, por lo que seguro estará el próximo torneo en el cargo.

Querétaro se quedó a dos puntos del octavo lugar de la tabla, que por ahora es Tigres con 22 puntos, por lo que no estuvo tan lejos de pelear la zona de Liguilla.

Los emplumados se llevaron el triunfo gracias a que en el segundo tiempo, Alí Ávila al 55′ y Daniel Parra al 79′ anotaron por la visita, aunque los goles antes tuvieron que revisarse en el VAR.

Puebla se había adelantado apenas a los diez minutos gracias a un gol de Bryan Garnica, luego de un grosero error del español Carlo García, quien le regaló la pelota en la salida.

Seis minutos después, el mismo Garnica se fue expulsado por una dura falta que, tras ser revisada en el VAR, mereció la tarjeta roja.

Puebla acabó el Clausura 2026 con diez derrotas, cuatro empates y solo tres victorias, en lo que fue un semestre de desastre con Albert Espigares en el banquillo, por lo que es complicado que se mantenga en el puesto. La realidad es que La Franja es un club olvidado que solo flota en la primera división desde hace ya años.