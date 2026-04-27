Querétaro se corona en el Torneo Nacional NFL Flag Championships 2026 y representará a México en Estados Unidos

Ha concluido el Torneo Nacional NFL Flag Championships 2026 organizado por NFL México en colaboración con Las Vegas Raiders. Y el equipo de Querétaro se coronó en la categoría U14, tras vencer por 39-27 a Morelos en una final que mantuvo en vilo a los asistentes.

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El representante del estado de Coahuila se ubicó en tercer lugar, luego de derrotar por 32-14 al Estado de México, cerrando un podio que reflejó el alto nivel competitivo de los 32 equipos mixtos participantes, todos vestidos con los colores de los Raiders.

Íker Zamudio Herrera fue nombrado el Jugador Más Valioso (MVP) de la final, celebrada en el Colegio Cristóbal Colón de Lomas Verdes, en reconocimiento a su actuación determinante en el partido decisivo.

“Estamos muy emocionados de ver el nivel de las niñas y los niños de todos los equipos participantes. Todos son dignos contrincantes. Felicitamos a todos los que participaron en este Torneo Nacional de Flag, en especial a los padres de familia por su apoyo”, dijo Arturo Olivé, director general de NFL México, destacando el espíritu de sana competencia.

La ceremonia de inauguración se llevó a cabo con la presentación de los equipos mixtos que representaron a los 32 estados del país, además de las fases eliminatorias que llevaron a los mejores a los Playoffs y la gran final.

El equipo campeón de Querétaro no solo se llevó el trofeo, sino que además obtuvo el pase para representar a México en un Torneo Internacional de Flag en Indianápolis, Estados Unidos, una oportunidad única para medirse contra los mejores del mundo.

El éxito de esta edición del NFL Flag Championships 2026 demuestra el crecimiento del flag football en México, una disciplina que será parte del programa olímpico en Los Ángeles 2028, lo que añade un aliciente para las nuevas generaciones de atletas.