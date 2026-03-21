Querétaro vs. Toluca se adelanta en la Liga MX: ¿por qué se reprogramó el partido?

La Liga MX adelantó el Querétaro vs Toluca al sábado 4 de abril a las 17:00 horas en el Estadio Corregidora, un día antes de lo programado originalmente.

El Clausura 2026 no da tregua y la Concachampions complica aún más los calendarios. La Liga MX anunció oficialmente un ajuste en la Jornada 13: el partido entre Querétaro y Toluca se adelanta un día y una hora respecto a lo que estaba programado originalmente, con el objetivo de darle mayor margen de recuperación a los Diablos Rojos, quienes acaban de confirmar su pase a los cuartos de final del torneo de clubes de la Concacaf.

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Nueva fecha y horario

El encuentro entre Gallos Blancos y Toluca, que estaba agendado para el domingo 5 de abril a las 18:00 horas, se disputará ahora el sábado 4 de abril a las 17:00 horas en el Estadio Corregidora de Querétaro. El ajuste es de un día y una hora, y aunque parece menor, tiene un propósito estratégico claro para el conjunto escarlata.

La razón detrás del cambio

Toluca avanzó a los cuartos de final de la Concachampions, donde la ida está programada para disputarse entre el 7 y el 9 de abril. Al adelantar el partido de Liga MX al sábado, los Diablos ganan al menos un día adicional de descanso y preparación antes de enfrentar ese compromiso internacional, un margen que en el fútbol moderno puede marcar diferencias físicas y tácticas importantes.

De acuerdo con el reportero Andrés Islas de FOX Sports México, ese es precisamente el motivo detrás de la reprogramación, misma que fue confirmada por la Liga BBVA MX a través de un comunicado oficial.

El doblete como objetivo

Toluca ha sido claro en su postura: Liga MX y Concachampions tienen el mismo nivel de importancia para la institución. Los Diablos Rojos aspiran al doblete y cada decisión logística apunta en esa dirección. Este ajuste en el calendario es una muestra de que tanto el club como la liga están dispuestos a acomodar los tiempos para que el equipo pueda competir al máximo nivel en ambos frentes.

Cabe recordar que el Clausura 2026 también opera bajo la presión del Mundial 2026, que obliga a los torneos mexicanos a concluir antes de lo habitual para liberar el calendario internacional.