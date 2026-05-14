¿Quién cuida a Rocha?

El esquema de seguridad personal de Rubén Rocha Moya terminó en contradicciones. Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia matutina que el gobernador con licencia pidió protección federal, pero Omar García Harfuch había dicho días antes que nadie la solicitó y que fue una recomendación del gabinete de seguridad. Las dos versiones son excluyentes. Además surgieron rumores de que habría salido en helicóptero militar de Palacio de Gobierno, tras saberse que estaba ahí con dos de sus hijos. Su paradero de nuevo es una incógnita. Cada día surgen más preguntas que certezas. En el caso Rocha, la opacidad ya es un problema sin salida clara para Palacio Nacional.

Cobrar sin asistir

Enrique Inzunza volvió a faltar a la Comisión Permanente. Es la segunda ausencia del senador de Morena por Sinaloa desde que Estados Unidos lo señaló por presuntos vínculos con el crimen organizado. En su lugar acudió Alejandro Murat. La semana pasada dijo que no iría para evitar un “espectáculo” de la oposición. Ahora sólo publicó una imagen del libro El arte de la prudencia presuntamente desde Culiacán. El detalle es que sigue cobrando mientras no pida licencia. Puede hablar de prudencia, pero cada ausencia aumenta el costo político de su silencio.

Distancia preventiva

Después de que Enrique Inzunza dejó de aparecer en el Senado, desde finales de marzo, cuando en Estados Unidos comenzaron los señalamientos sobre presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, en Morena ya comenzó el operativo de distancia preventiva. El senador Óscar Cantón, quien antes coordinaba con él los diálogos para golpear políticamente a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ahora asegura desconocer por qué no se presenta y que, de plano, ni comunicación hay. Ni WhatsApp, ni llamada, ni mensaje. Eso sí, Cantón Zetina dejó claro que Inzunza “es un hombre de leyes” y que, como buen conocedor del derecho, sabrá tomar la decisión correcta, mientras el resto convenientemente comienza a desconocerlo.

El peso del encargo

La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que no meterá mano en los procesos internos de Morena rumbo a las elecciones de 2027, dejando en la dirigencia nacional la responsabilidad de definir candidaturas y eventuales cambios estatales mediante encuestas previstas en sus estatutos; una postura institucionalmente impecable, casi de museo, aunque en política mexicana el poder rara vez necesita instrucciones explícitas para hacerse sentir, así que el verdadero debate no es si habrá intervención formal, sino cuánto pesa una influencia que convenientemente no necesita firma.

Volver a lo básico

Especialistas de la UNAM llamaron a los ciudadanos a tomar conciencia sobre los patrones de consumo y su impacto en la contaminación ambiental y advirtieron que el descuido en las instalaciones de gas, el uso indiscriminado de productos en aerosol y hasta los productos de limpieza generan compuestos volátiles que terminan en los pulmones de todos. Advirtieron que los limpiadores de pisos y de ropa, entre “mejor” huelen más contaminan. ¡Con agua y jabón basta!