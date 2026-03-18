¿Quién es Dameva, cantante que formó parte del récord Guinness en clase de futbol en el Zócalo?

El cantante Dameva destacó en la clase de fútbol más grande del mundo en el Zócalo de la Ciudad de México, evento que rompió récord Guinness.

El Zócalo de la Ciudad de México fue escenario de un hecho histórico al albergar la clase de fútbol más grande del mundo, un evento que reunió a miles de personas y logró imponer un nuevo Récord Guinness, consolidando a la capital como epicentro del deporte y la cultura.

LEE ADEMÁS: Cinépolis lanza palomera de Yoshi por Super Mario Galaxy: precio y cómo conseguirla

En medio de esta celebración masiva, el cantante urbano Dameva se robó los reflectores con una presentación que combinó música, identidad y tradición mexicana, elevando la energía del público y convirtiéndose en uno de los momentos más memorables de la jornada.

Un espectáculo con identidad mexicana

Durante su participación, Dameva ofreció un show con fuerte carga visual y simbólica, inspirado en las raíces culturales del país. Sobre el escenario recreó elementos del juego de pelota prehispánico, acompañado por la figura del Guerrero Águila, representando fuerza, historia y orgullo nacional.

El momento culminante llegó con la interpretación de su tema “Mi Playera Tricolor”, acompañado de una coreografía que encendió al público y reforzó el vínculo entre el futbol y la identidad mexicana.

Un himno que conecta con la afición

La respuesta de los asistentes dejó claro que “Mi Playera Tricolor” comienza a posicionarse como un posible tema mundialista, al conectar con la emoción de los aficionados de cara a los próximos eventos internacionales.

La actuación de Dameva no solo aportó espectáculo, sino que también fortaleció la unión entre música y deporte, dos elementos clave en la cultura popular mexicana.

Un evento histórico en la capital

La clase de fútbol más grande del mundo quedará registrada como uno de los eventos más importantes realizados en la capital, al reunir a miles de personas bajo una misma pasión.

Además de romper un récord Guinness, la jornada demostró cómo el deporte puede convertirse en un espacio de convivencia, celebración e identidad colectiva.

Con este tipo de presentaciones, Dameva continúa consolidando su propuesta artística, llevando su mensaje de orgullo por México a escenarios cada vez más relevantes.