¿Quién es el Niño Hamburguesa? El luchador mexicano de AAA que está en medio de la polémica

El luchador mexicano Niño Hamburguesa, figura de AAA, vuelve a ser tendencia tras reportes de un supuesto despido por agredir a un aficionado.

El luchador conocido como Niño Hamburguesa volvió a aparecer en la conversación pública luego de que surgieran reportes sobre un supuesto despido de la empresa Lucha Libre AAA Worldwide tras un incidente con un aficionado durante un evento.

De acuerdo con versiones difundidas en redes sociales, el gladiador habría golpeado a un fanático durante una función. Algunos usuarios señalaron que el seguidor habría provocado al luchador, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial de la empresa sobre la situación.

Nombre real del Niño Hamburguesa

El nombre real del luchador es Iván Flores, quien nació en México el 30 de enero de 1996. A lo largo de su carrera ha construido una identidad muy particular dentro de la lucha libre gracias a su personaje carismático y su estilo cómico dentro del ring.

Actualmente tiene 30 años y es considerado uno de los personajes más populares entre el público de AAA.

Su carrera en la lucha libre

Niño Hamburguesa comenzó a involucrarse en el mundo de la lucha libre desde los 12 años, cuando empezó a entrenar en el circuito independiente mexicano.

Antes de llegar a AAA también participó en funciones de Desastre Total Ultraviolento, una promotora donde desarrolló gran parte de su estilo.

Con el paso del tiempo logró consolidarse en AAA, donde se convirtió en un personaje recurrente dentro de varias historias y eventos importantes.

Campeonatos y logros

Entre los principales logros del luchador destaca su reinado como Campeón Mundial en Parejas Mixtas de AAA, título que consiguió junto a la luchadora Big Mami.

Además, a lo largo de su trayectoria ha participado en torneos importantes de la empresa como:

Copa Triplemanía Regia

Copa Triplemanía XXX

Rey de Reyes

En 2022 también apareció en el puesto 474 del ranking PWI 500, listado que reúne a los mejores luchadores del mundo elaborado por la revista Pro Wrestling Illustrated.

En cuanto a su vida privada, Niño Hamburguesa mantiene un perfil reservado y comparte pocos detalles fuera del ring.

Se le ha vinculado sentimentalmente con algunas luchadoras, entre ellas Big Mami y Jessy Ventura, aunque no suele hablar públicamente de sus relaciones personales.

Tampoco se ha confirmado si el luchador tiene hijos, ya que evita exponer aspectos familiares en redes sociales o entrevistas.

Su estilo dentro del ring

El personaje de Niño Hamburguesa se caracteriza por su humor, energía y conexión con el público, elementos que lo han convertido en uno de los luchadores más reconocibles dentro de la empresa.

Su combinación de lucha libre, comedia y espectáculo lo ha llevado a formar parte de varias de las funciones más importantes de AAA.ha libre mexicana.