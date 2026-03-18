¿Quién es quién en La Oficina, versión mexicana de The Office?

La adaptación de The Office llega en 2026 con nuevos personajes y humor estilo falso documental.

La esperada adaptación mexicana de La Oficina ya toma forma y revela a su elenco principal, encabezado por Fernando Bonilla, quien dará vida al peculiar gerente Jerónimo Ponce III, en esta nueva versión que llegará a Prime Video.

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La serie retoma el exitoso formato de The Office, apostando por una historia ambientada en México, con personajes que reflejan el humor y la dinámica laboral local.

Reparto principal de La Oficina

La empresa ficticia Jabones Olimpo ya tiene a sus protagonistas, con perfiles que combinan comedia, sarcasmo y situaciones cotidianas:

Fernando Bonilla como Jerónimo Ponce III : un jefe bien intencionado pero sin habilidades de liderazgo.

como : un jefe bien intencionado pero sin habilidades de liderazgo. Alejandra Ley como Abi Delgado : encargada de ventas, ingeniosa y hábil para los negocios.

como : encargada de ventas, ingeniosa y hábil para los negocios. Alexa Zuart como Mine Romero : especialista en comunicación y marketing.

como : especialista en comunicación y marketing. Fabrizio Santini como Memo Guerrero : vendedor carismático con humor sarcástico.

como : vendedor carismático con humor sarcástico. Edgar Villa “Villita” como Aniv Rubio : obsesivo, leal y estratégico.

“Villita” como : obsesivo, leal y estratégico. Elena del Río como Sofi Campos: observadora, paciente y con aspiraciones mayores.

Nuevos personajes se suman a la historia

El proyecto también incorpora más talento que dará vida a distintas áreas de la empresa:

Armando Espitia como Qwerty (Sistemas)

como Qwerty (Sistemas) Areli González como Ángeles Leyva (Control de calidad)

como Ángeles Leyva (Control de calidad) Juan Carlos Medellín como Lucio Galván (Legal)

como Lucio Galván (Legal) Paola Flores como Betty Benítez (Secretaria)

como Betty Benítez (Secretaria) Guillermo Quintanilla como Don Abel (Contabilidad)

como Don Abel (Contabilidad) Rodrigo Suárez como Giancarlo (Jefe de edecanes)

como Giancarlo (Jefe de edecanes) Quetzalli Cortés como Mondra (Recursos Humanos)

como Mondra (Recursos Humanos) Arturo Vinales como Cañedo

¿De qué trata La Oficina?

La serie sigue el formato de falso documental creado por Ricky Gervais y Stephen Merchant, mostrando el día a día de los empleados de Jabones Olimpo, una empresa ubicada en Aguascalientes.

La trama gira en torno a Jerónimo Ponce III, un gerente con buenas intenciones que constantemente provoca situaciones incómodas y divertidas, mientras su equipo intenta lidiar con el caos laboral.

Fecha de estreno

La Oficina se estrenará en 2026 a través de Prime Video en México, Latinoamérica, Brasil y España, apostando por convertirse en una de las comedias más comentadas del año.