¿Quién es quién en La Oficina, versión mexicana de The Office?

La esperada adaptación mexicana de La Oficina ya toma forma y revela a su elenco principal, encabezado por Fernando Bonilla, quien dará vida al peculiar gerente Jerónimo Ponce III, en esta nueva versión que llegará a Prime Video.
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La serie retoma el exitoso formato de The Office, apostando por una historia ambientada en México, con personajes que reflejan el humor y la dinámica laboral local.
Reparto principal de La Oficina
La empresa ficticia Jabones Olimpo ya tiene a sus protagonistas, con perfiles que combinan comedia, sarcasmo y situaciones cotidianas:
- Fernando Bonilla como Jerónimo Ponce III: un jefe bien intencionado pero sin habilidades de liderazgo.
- Alejandra Ley como Abi Delgado: encargada de ventas, ingeniosa y hábil para los negocios.
- Alexa Zuart como Mine Romero: especialista en comunicación y marketing.
- Fabrizio Santini como Memo Guerrero: vendedor carismático con humor sarcástico.
- Edgar Villa “Villita” como Aniv Rubio: obsesivo, leal y estratégico.
- Elena del Río como Sofi Campos: observadora, paciente y con aspiraciones mayores.
Nuevos personajes se suman a la historia
El proyecto también incorpora más talento que dará vida a distintas áreas de la empresa:
- Armando Espitia como Qwerty (Sistemas)
- Areli González como Ángeles Leyva (Control de calidad)
- Juan Carlos Medellín como Lucio Galván (Legal)
- Paola Flores como Betty Benítez (Secretaria)
- Guillermo Quintanilla como Don Abel (Contabilidad)
- Rodrigo Suárez como Giancarlo (Jefe de edecanes)
- Quetzalli Cortés como Mondra (Recursos Humanos)
- Arturo Vinales como Cañedo
¿De qué trata La Oficina?
La serie sigue el formato de falso documental creado por Ricky Gervais y Stephen Merchant, mostrando el día a día de los empleados de Jabones Olimpo, una empresa ubicada en Aguascalientes.
La trama gira en torno a Jerónimo Ponce III, un gerente con buenas intenciones que constantemente provoca situaciones incómodas y divertidas, mientras su equipo intenta lidiar con el caos laboral.
Fecha de estreno
La Oficina se estrenará en 2026 a través de Prime Video en México, Latinoamérica, Brasil y España, apostando por convertirse en una de las comedias más comentadas del año.