ALEJANDRO MORALES DE LA ROSA

El establecimiento con mayor abolengo, fama y tradición en la Ciudad de México lo es sin dudas el

“Salón Los Ángeles”, en cuyas paredes se guardan historias de baile y tradición a ritmo de danzón,

mambo, chachacha, swing, salsa, son y cumbia.

Con 85 años de trayectoria, estuvo en peligro de cerrar sus puertas definitivamente por la inactividad de

más de dos años por la pandemia; sin embargo, su actual director Miguel Nieto Applebaun, realizó una

campaña de rescate que lo mantiene vivo:

REFLECTOR de OVACIONES, platicó con Miguel Nieto, Director del “Salón Los Ángeles”, quien

comenzó informando: “Yo ya tengo 50 años aquí, desde 1972. El salón está por cumplir 85 años, siendo

el salón más antiguo de la República Mexicana. De los años treinta o cincuentas los únicos que

sobreviven son Los Ángeles con 85 años y El California que tiene desde 1954. Está ubicado en la calle

de Lerdo 206, casi esquina con Flores Magón, en

la colonia Guerrero.

¡Quien no conoce “los Ángeles”… no conoce México!

“Esta frase la inventó mi papá en 1948. El salón lo inauguró mi abuelo Miguel Nieto Alcántara en 1937 y

él lo manejó de 1937 a 1948. Este año tomó la administración del salón mi papá Miguel Nieto

Hernández a los 24 años de edad y él fue el que metió los neones, las columnas con espejos y el que

inventó el lema “Quien no conoce Los Ángeles, no conoce México”, creo que después de 85 años si es

cierto, es un ícono de la CDMX”.

“Ha cambiado mucho la ciudad desde entonces, antes los salones de baile eran utilizados como lugares

de diversión fuera de casa. No existía nada de la tecnología actual, así es que de tal manera que en la

cuestión electrónica solo existía la radio y el cine, pero en ambos no iba uno y podía conocer a las

estrellas que veía y escuchaba, y en los salones de baile si podían conocer a las orquestas que

escuchaban por la radio; Agustin Lara, Toña La Negra, Gonzalo Curiel, entre otros. O sea que este

salón ha pasado de generación en generación; primero fue mi abuelo Miguel Nieto Alcántara, le siguió

mi papá Miguel Nieto Hernández, ahora yo, Miguel Nieto Applebaun”, aseguró.

¿Recuerda qué grupo inauguró este salón?

“Se inauguró el 30 de Julio de 1937 como “Centro Social Los Ángeles”. Posteriormente nosotros

tomamos como fecha de aniversario el 2 de Agosto, porque tomamos el nombre para el salón, de la

iglesia que está aquí a unos metros, y es la que da el nombre al barrio, que es El Barrio de Los Ángeles,

estamos en la Colonia Guerrero. Entonces el salón se llama así por la iglesia de Nuestra Señora de Los

Ángeles, cuya fiesta patronal es el 2 de agosto”.

“Lo inauguró Gonzalo Curiel y “La Danzonera de Toto” un cubano. En los años 40 aquí surgió el mambo

con Dámaso Pérez Prado, y en los 50 el Cha-cha-cha con Enrique Jorrín que era el director musical de

“La Orquesta América” y después hizo su propia orquesta. En los 60 “La Sonora Santanera” fue el

primer salón en donde se presentó aquí en “Los Ángeles”. Ya a finales de los 70 y 80 Rigo Tovar y

muchas estrellas de la música afroantillana y tropical tocaron aquí”.

Agregó que “corrientes de salsa de Nueva York y Puerto Rico también tuvo sus exponentes aquí, como

Rubén Blades, Celia Cruz, La Sonora Matancera, Willie Colón, Jhony Pacheco, entre otros que en algún

momento tocaron aquí. Y de los nacionales, creo que el 90 por ciento de los mejores grupos de música

tropical han tocado en el Salón Los Angeles: La Santanera, La Maracaibo, El Gran Combo, Los Gatos

Negros, Los Ángeles Azules, Celso Piña, y muchos más”, siguió informando Don Miguel”.

Un salón con tradición

Entre el asombro y la nostalgia Miguel Nieto continuó explicando: “Este es un salón con mucha tradición

y en donde han pasado muchas cosas. Tuvimos la fortuna de contar con la visita de Diego Rivera y

Frida Khalo, de León Trosky, Fidel castro, Raúl castro, El Che Guevara, el expresidente Miguel Alemán,

de su hijo Miguel Alemán Valdez, de la mejor bailarina de ballet clásico del mundo la señora Elisa

Carrillo, quien nos regaló las zapatillas con las que había ganado “El Premio Benua de la Danza”, con la

cual se coronó como la mejor bailarina del mundo en ballet clásico”.

“Aquí tuvimos la inauguración de la obra “Aventurera” con Carmen Salinas y Edith González, estuvo

más de dos años y luego se fueron de gira. Han pasado muchas cosas: concursos de baile, muestras

gastronómicas, muestras cinematográficas, desfiles de modas, ha sido un lugar que ha representado

cuestiones culturales de todo tipo, muchas películas se han filmado aquí, desde los años 40 hasta la

fecha. Aquí se hicieron películas como: Danzón, Tivoli, Modelo Antigüo, Cindy La Regia, aquí se han

grabado escenas de series de Netflix, y muchos comerciales de televisión”.

Al “Salón Los Ángeles” le caben unas 2 mil personas y ha abierto sus puertas a personajes como:

Cantinflas, Tongolele, a Pérez Prado aquí lo convirtieron en San Damaso y tiene hasta su altar (que lo

hizo Jorge Borja). Por aquí han pasado cientas de orquestas y millones de bailarines. Han tocado hasta

Orquestas Sinfónicas del IPN. El salón tiene excelente acústica, por su piso de duela de madera y el

plafón del techo de manera, entonces no rebota el sonido y se escucha muy bien. A este emblemático

sitio ha venido gente de Nueva York a casarse.

¡Viene una película del salón Ángeles!

Miguel Nieto nos dio una exclusiva: “Estamos en pláticas para hacer una película o serie, con la historia

de “El Salón Los Ángeles”, yo creo será en el curso de los próximos dos años, por ahora siguen las

pláticas con directores y productores, a ver quién se anima a hacer la película, porque aquí hay muchas

historias de vida, de música, historias de la CDMX, porque estamos en una zona de la colonia Guerrero

que a 10 calles de distancia podemos tener un resumen de la historia de México, desde la estación de

trenes de Buenavista donde llegaban los trenes en la Revolución Mexicana, estamos a una cuadra de la

Plaza de las Tres Culturas donde hay vestigios prehispánicos e iglesias coloniales. El salón está

vigente, porque la colonia Guerrero está vigente, está viva, no vive solo del recuerdo sino de lo que está

sucediendo cotidianamente, es una de las zonas que en estos momentos tiene mayor inversión

inmobiliaria”.

¿Qué es lo más grato y lo más triste que usted recuerda de este salón?

“De lo más grato, una fiesta que hizo el escritor Carlos Fuentes, celebraba sus 70 años de edad, e invitó

a dos Premios Nobel que fueron Gabriel García Marques y José Saramago. También invitó a Carlos

Monsivais y a 300 personalidades más, como María Rojo, Pedro Armendáriz, muchos pintores,

escritores, políticos. Incluso Carlos Fuentes celebró los 40 años de su publicación “La Región más

transparente” que fue una de sus novelas más exitosas. Esa fue una gran fiesta”.

“Aquí también fue la fiesta de fin de filmación de la película “Roma”, aquí la festejó Alfonso Cuarón,

estuvo Gael García Bernal, Diego Luna, Yalitza Aparicio y muchas personalidades más”.

“Y lo más triste, estar cerrados en el 83 y 84 aniversario que no pudimos tener fiesta, baile, y la

oportunidad de que la gente venga a divertirse con sana alegría. Esta es la única vez que no ha habido

baile luego de casi 85 años que tiene el salón. Por suerte ya se reiniciaron las actividad y el salón sigue

vivo gracias al apoyo del público que durante la pandemia nos envió donativos para poder sustentar en

algo los gastos que generó el mantenimiento del lugar”.

“Son 25 familias las que dependen de la nómina de este salón. Además están los músicos que tocan

cada semana o cada mes, o las familias que viven de los negocios que están en esta cuadra. “Hay que

bailar, bailen donde quiera que estén, porque es una excelente actividad, es muy sana, y si así lo

desean, vengan a bailar al “Salón Los Ángeles”, la van a pasar muy bien”, finalizó

“El Salón Los Ángeles”, es por antonomasia el establecimiento de baile con mayor abolengo, fama y

tradición en la ciudad de México. Historias de baile y tradición son guardadas en sus paredes. Y ya lo

saben…. ¡Quien no conoce Los Ángeles… no conoce México!.