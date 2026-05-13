Quién sale hoy de Exatlón México 2026: revela a los eliminados del 12 de mayo

Exatlón México vivirá una noche decisiva este 12 de mayo con dos eliminaciones que definirán a los últimos semifinalistas.

La recta final de Exatlón México 2026 está cada vez más cerca y este martes 12 de mayo el reality vivirá una de sus noches más intensas, ya que un hombre y una mujer abandonarán la competencia antes de las semifinales.

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Luego de asegurar su permanencia gracias al Blindaje, los atletas Mati Álvarez, Evelyn Guijarro, Alexis Vargas y Adrián Leo ya tienen asegurado su lugar entre los mejores de la temporada. Mientras tanto, otros cuatro competidores tendrán que jugarse todo en el Duelo de Eliminación.

En la rama femenil, la batalla será entre Katia Gallegos, integrante del equipo Azul, y Paulette Gallardo, representante del equipo Rojo. Por su parte, en el duelo varonil se enfrentarán dos atletas rojos: Humberto Noriega y Mario Osuna.

De acuerdo con distintos rumores e información filtrada en redes sociales por cuentas especializadas e insiders del programa, los participantes que quedarían fuera de la competencia serían Katia Gallegos y Humberto Noriega. Sin embargo, la eliminación oficial se confirmará hasta la transmisión del programa.

Con estos posibles resultados, los atletas que completarían la lista de semifinalistas serían Mario Osuna y Paulette Gallardo, quienes buscarán acercarse a la esperada Gran Final de Exatlón México.

El episodio de eliminación se transmitirá este martes 12 de mayo a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, a través de Azteca Uno. Además, el programa también podrá seguirse en la aplicación y sitio oficial del canal.

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