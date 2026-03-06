Rafa González deja temporalmente Los Recoditos tras acusaciones de presunta violencia doméstica

La esposa del cantante Rafa González, vocalista de Los Recoditos, lo acusó de presunta violencia doméstica en videos publicados en redes sociales.

El cantante Rafa González, vocalista de la agrupación de regional mexicano Los Recoditos, enfrenta señalamientos de presunta violencia doméstica luego de que su esposa, Fernanda Redondo, difundiera en redes sociales una serie de videos donde asegura haber sido agredida por el músico.

La mujer relató que los hechos habrían ocurrido durante una reunión familiar, y afirmó que las supuestas agresiones no serían un hecho aislado, sino una situación que, según su testimonio, se habría repetido a lo largo de 12 años de relación.

En uno de los videos publicados en TikTok, Redondo aparece mostrando lesiones en el cuerpo y el rostro, mientras responsabiliza públicamente al cantante por cualquier situación que pudiera ocurrirle. En su mensaje también aseguró que el conflicto se habría intensificado presuntamente por problemas relacionados con el consumo de alcohol.

Además, la mujer sostuvo que durante su relación habría sido víctima de manipulación emocional, chantaje y agresiones físicas, acusaciones que rápidamente generaron reacciones y debate en redes sociales, debido a la popularidad del intérprete dentro del género regional mexicano.

Los Recoditos anuncian la salida temporal del cantante

Tras la difusión de las acusaciones, la agrupación Los Recoditos emitió un comunicado oficial en el que fijó su postura frente a la situación que involucra a su vocalista.

En el mensaje, la banda reiteró su política de “cero tolerancia ante cualquier forma de violencia” y confirmó que, de común acuerdo con el cantante, se decidió pausar temporalmente sus actividades dentro del grupo.

La agrupación explicó que la medida busca que el artista se concentre en atender y esclarecer los señalamientos, mientras las autoridades competentes analizan el caso.

Asimismo, el comunicado indicó que el grupo mantendrá una postura prudente y dará seguimiento al desarrollo de los procesos legales correspondientes.

Un caso que genera debate en redes

El señalamiento contra el cantante ha provocado gran repercusión en plataformas digitales, donde seguidores del grupo han reaccionado ante las acusaciones y la decisión de la banda.

Por ahora, Los Recoditos señalaron que respetarán el debido proceso y evitarán emitir más declaraciones hasta que la situación se aclare.