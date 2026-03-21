El delantero mexicano marcó de penal ante Burnley y Fulham llegó a 44 puntos

Un gol elevado al cielo. Raúl Jiménez anotó el tercer gol del Fulham en la victoria 3-1 sobre Burnley y lo dedicó a su papá recientemente falleció.

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El Lobo Mexicano, lo hizo a través de su especialidad, toda vez que cobró desde el manchón penal y, como siempre, lo consiguió de manera magistral.

Raúl Jiménez del Fulham anota desde el punto penal. | Reuters

La anotación cayó al 90+5′, y tras marcar, Raúl Alonso se hincó y volteó al cielo, además de alzar los brazos en honor a su señor padre.

Raúl Jiménez dedica gol a su padre recientemente fallecido. | Reuters

Al término del cotejo, el artillero soltó algunas lágrimas y recibió el consuelo tanto de su compañero Rodrigo Muniz, como del técnico Marco Silva, quienes lo abrazaron y le dieron algunas palabras.

Además, Raúl le regaló su playera a un niño en las gradas de Craven Cottage, aunado a que fue ovacionado por toda la afición.

Los goles del encuentro cayeron hasta la segunda mitad y fue el visitante Burnley el que abrió los cartones, por medio de Zian Flemming al 60′.

Pero Fulham reaccionó pronto; Josh King empató el marcador al 67′, luego Harry Wilson le dio la vuelta al juego 2-1 al 73′ y la cuenta la cerró Raúl Jiménez en el tiempo agregado.

Con la victoria, Fulham llegó a 44 unidades en la octava posición de la Premier League y se acercó a zona de competencias europeas.

Por su parte, el delantero mexicano viajará en próximas horas a nuestro país, tanto para reportar con la Selección Mexicana, como quizá para visitar a su familia en Tepeji del Río, luego de que la semana pasada su papá trascendió de este mundo.