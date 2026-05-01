Raúl Zúñiga se fracturó clavícula y quedó fuera de la Liguilla con América

El delantero tuvo un choque en el entrenamiento y ya fue operado

De por sí América tiene muy poco fondo de ataque y se le acaba de caer otro delantero. Raúl Zúñiga se fracturó la clavícula izquierda en el entrenamiento de este jueves y quedó fuera de la Liguilla.

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El delantero colombiano la trae chueca porque, aunado a que en las Águilas no ha podido mostrar su mejor versión y ha quedado muy por debajo de las expectativas, ahora cuando tenía una chance de demostrar en la Fiesta Grande, no la podrá jugar.

América informó que la Pantera tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y que su tiempo de recuperación será conforme a su evolución. Lo que es un hecho es que no podrá jugar lo que resta del torneo, así lleguen a la Final en la tercera semana de mayo.

PARTE MÉDICO



El Club América informa que derivado de un choque accidental en el entrenamiento, Raúl Zúñiga sufrió fractura de clavícula izquierda, la cual requirió tratamiento quirúrgico, mismo que se realizó sin complicaciones.



El tiempo de recuperación de nuestro jugador… pic.twitter.com/wHroiQDdem — Club América (@ClubAmerica) May 1, 2026

Números raquíticos de Zúñiga

José Raúl ha tenido un raquítico Clausura 2026 con América: de 15 partidos disputados en la fase regular, solo cuatro fueron como titular y apenas metió un gol en 470 minutos.

Ni en Liga MX ni en Concachampions el colombiano ha podido ser ese delantero importante, porque el técnico André Jardine ha preferido al joven Patricio Salas por encima de él.

América solo tiene a dos delanteros nominales

Con esta baja, América solamente tiene dos delanteros centro nominales en la plantilla: el mencionado Pato Salas y el veterano Henry Martín, quien apenas viene de regreso tras un largo tiempo de ausencia por lesión.