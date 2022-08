Realizan 16 mil 630 personas servicio comunitario por fotocívicas

AIDA RAMÍREZ

Foto: Cortesía: Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México

De enero a junio de 2022, la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, de la Consejería Jurídica ha expedido constancia de cumplimiento de horas de trabajo comunitario a 16 mil 630 personas, por fotocívicas.

Las personas infractoras del Reglamento de Tránsito tienen que llevar a cabo actividades de conservación, mantenimiento, limpieza y corte de maleza en espacios verdes de la ciudad, como el Bosque de Tlalpan, el Cerro de la Estrella, el Centro de Educación Ambiental Acuexomatl, la Reserva Ecológica del Potrero y en Canal Nacional.

En tanto que las instalaciones del Museo de Historia Natural también se han beneficiado con el trabajo de quienes han sobrepasado los límites de velocidad en vialidades, entre las infracciones cometidas.

La Consejería Jurídica del gobierno de la Ciudad de México aseveró que, desde enero pasado, la Brigada de Vigilancia Animal ha recibido a hombres y mujeres que se han registrado para acompañar, pasear, alimentar a perros rescatados de situaciones de maltrato, además de dar mantenimiento a sus lugares de pernocta y demás instalaciones.

En tanto que otras personas han pagado su sanción en actividades de orientación a usuarios en la red de transporte público, específicamente en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, Metrobús, Cablebús y en los CETRAMs orientando a las personas usuarias y apoyando en su momento los filtros sanitarios.

No obstante todo lo anterior, organizaciones de la sociedad civil han levantado la voz y aseguran que con las infracciones cívicas no se ha reducido la comisión de delitos de tránsito.

Señala que los motociclistas, ciclistas y peatones son quienes más fallecen por hechos viales, representan el 65 por ciento de los 16 mil decesos anuales por ese motivo, y que al menos un millón 600 mil personas han quedado con alguna discapacidad por accidentes de tránsito en los últimos seis años.

El Poder del Consumidor, Refleacciona con Responsabilidad, la Coalición Movilidad Segura, En Primera Persona y Bicitekas, destacaron la inseguridad y alto riesgo en el que se movilizan peatones, ciclistas, motociclistas y personas con alguna discapacidad.

Pero al mismo tiempo, demandaron la aplicación de reglamentos, leyes y el retorno de la foto multas para automovilistas, motociclistas y ciclistas ante los constantes accidentes que se observan en las calles y avenidas de la capital del país, pues acusaron que desde su desaparición, han aumentado los accidentes viales.

En ese sentido, se señaló que en el primer trimestre de este año, el C5 reportó 19 mil incidentes viales en la Ciudad de México, lo que representa un 37 por ciento más que el año pasado y un 8.0 por ciento más que en el año 2020.

“Sin las foto multas, como ya no afecta al bolsillo de los infractores, se pasan altos, no respetan la velocidad, lo cual es una violación al Reglamento de Tránsito ahora que solo tiene una consecuencia, una jornada de trabajo comunitario o acreditar un curso en línea. O si traen placas foráneas no hay manera que los multen”, señalaron.

Los conductores pueden consultar si han incurrido en fotocívicas en la dirección electrónica

https://tramites.cdmx.gob.mx/fotocivicas/public/