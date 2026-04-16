La Comisión Federal de Electricidad informó que la falla se detectó en un circuito de la subestación Taxqueña

Tras más de dos horas y media de suspensión parcial, el servicio en la Línea 3 del Metro fue restablecido entre las estaciones Copilco y Universidad, después de que una falla en un circuito de la subestación Taxqueña afectó el suministro eléctrico del Sistema de Transporte Colectivo.

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La Comisión Federal de Electricidad informó que la avería en esa subestación impactó directamente el suministro del Metro y dejó sin servicio las estaciones Copilco y Universidad, por lo que la operación quedó restringida durante la tarde de este miércoles al tramo de Indios Verdes a Miguel Ángel de Quevedo.

“Se tiene identificada falla en un circuito de la subestación Taxqueña, que ha afectado el suministro del Metro. Personal de CFE de inmediato emprendió labores de restablecimiento para recuperar el suministro en el menor tiempo posible”, indicó la empresa pública.

Se reanuda en su totalidad el servicio en la Línea 3 del @MetroCDMX, tras atender un disturbio eléctrico externo a la operación del Sistema.

La circulación de los trenes se normaliza de manera gradual. Agradezco la pronta respuesta de los técnicos del Metro así como al personal… pic.twitter.com/h5T2veNu5C — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) April 16, 2026

Horas antes, el director del Sistema de Transporte Colectivo, Adrián Rubalcava Suárez, había deslindado al Metro de la falla y sostuvo que el problema se originó por “un disturbio eléctrico externo a las instalaciones” del organismo.

A través de redes sociales, Adrián Rubalcava Suárez afirmó que “derivado de un disturbio eléctrico externo a las instalaciones del Metro, se vio afectada una subestación en el tramo Universidad-Copilco de la Línea 3“.

El funcionario agregó que personal de la Comisión Federal de Electricidad trabajaba para restablecer la acometida necesaria a fin de volver a energizar las vías entre Miguel Ángel de Quevedo y Universidad, mientras técnicos del Metro reparaban la subestación afectada.

Posteriormente, el Gobierno de la Ciudad de México reiteró que el disturbio eléctrico fue externo y ajeno al Sistema de Transporte Colectivo, y precisó que afectó el mecanismo de energización de la Línea 3.

El gobierno capitalino señaló que personal del Metro, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, realizó trabajos para recuperar la acometida en una subestación de rectificación eléctrica ubicada en la terminal Universidad, mientras personal de Alta Tensión del organismo colaboró en la energización de las vías.

La interrupción del suministro obligó a detener un tren entre estaciones, por lo que fue necesario descender a las personas usuarias dentro del túnel. La maniobra se realizó con apoyo de personal de Protección Civil y Seguridad Industrial del Metro, sin que se registraran incidentes.

Para atender a los pasajeros afectados, la Red de Transporte de Pasajeros desplegó 35 unidades en el tramo sin servicio, por instrucciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

Asimismo, elementos del sector Xotepingo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana apoyaron el traslado de personas entre Miguel Ángel de Quevedo y Universidad con camionetas y autobuses.

Durante la suspensión, la Línea 3 operó únicamente de Indios Verdes a Miguel Ángel de Quevedo.

La interrupción provocó inconformidad entre usuarios, quienes en redes sociales manifestaron molestia por un nuevo contratiempo en el Metro capitalino. Aunque las autoridades atribuyeron la falla a una causa externa, varios pasajeros señalaron que este incidente se suma a los retrasos, fallas y suspensiones que de manera recurrente afectan al sistema.

Los usuarios cuestionaron que, independientemente del origen de la avería, continúan padeciendo interrupciones en sus traslados cotidianos, saturación en estaciones y demoras para llegar a sus destinos.