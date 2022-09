Rechaza López Obrador militarización del país

URBANO BARRERA

Al rendir su Cuarto Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México no se militarizará o irá al autoritarismo.

Dijo que la inclusión de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional no tiene como propósito “militarizar o ir a autoritarismo, sino cuidar, con la vigilancia de la Secretaría de la Defensa, el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública del país”.

Al dirigirse al pueblo de México desde la zona de murales de Palacio Nacional, a donde acudieron los representantes de los poderes de la unión, su gabinete e invitados especiales, añadió que los que se busca es “garantiza y trabaja para que nunca más exista violación a los derechos humanos, tortura y masacres.

En su mensaje, donde no se tocó el tema de los diez trabajadores atrapados en la mina El Pinabete en Sabinas, Coahuila, expresó:

“Que nadie se confunda o se haga el que no sabe. En nuestro gobierno no hay personas como García Luna, no se permite la violación de derechos humanos, la autoridad no es cómplice, encubridora y tampoco ejecutora de torturas y masacres, no se admiten relaciones de complicidad con nadie y, por el contrario, se combate la impunidad y existe toda la voluntad para no dejar sin castigo ningún delito. El caso Ayotzinapa es una prueba.

Explicó que debemos tener en cuenta que la Guardia Nacional se creó para convertirse en la principal institución de seguridad en el país.

“Para lo cual se han construido 242 cuarteles de casi 500 que van a estar operando a finales del gobierno y se han reclutado y formado profesionalmente 115 mil elementos. Baste decir que en 19 entidades federales de la república ya hay más personal de esta corporación, de la guardia civil, que policías estatales”.

Agregó que por eso, el pasado miércoles envió al Congreso una iniciativa de reforma legal, integral, con el propósito de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa, con el único afán de que se consolide, de que mantenga su disciplina y profesionalismo y, sobre todo, para que no se corrompa, como sucedió con la antigua Policía Federal.

“El propósito no es militarizar o ir a autoritarismo, sino cuidar, con la vigilancia de la Secretaría de la Defensa, el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública del país”.