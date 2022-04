Rechaza regimiento de Azov rendirse en Mariúpol

KIEV, Ucrania (EFE).- El regimiento Azov, integrado por los últimos soldados que resisten en la asediada Mariúpol, difundió un vídeo asegurando que la ciudad está “quemada” y con cadáveres por las calles, para afirmar a continuación que no se rendirá.

“¿Qué es Mariúpol hoy? Una ciudad completamente destruida y con cientos de cadáveres por las calles”, se afirma en un video, difundido por la cuenta en twitter del regimiento, donde aparecen imágenes de algunos cuerpos sin vida, recogidos por otros ciudadanos.

“Sin embargo, la ciudad no se rinde. Seguirá siendo ucraniana siempre que resistan sus valientes defensores, hasta la última bala”, prosigue el texto.

Hasta ahora, el regimiento Azov ha desoído los sucesivos ultimátum del mando militar ruso para que se rinda y deponga las armas, el último de los cuales fue emitido este miércoles.

Rusia dio este miércoles un nuevo ultimátum a las fuerzas ucranianas que resisten en la planta metalúrgica de Azovstal en Mariúpol para que depongan las armas.

Se trata del tercer llamamiento en cuatro días a las tropas ucranianas, después de que tanto el domingo como el martes expirasen esos plazos sin que se produjera esa rendición.

En esa acería están los últimos resistentes entre las tropas ucranianas, en número no determinado pero que se estima entre 2.000 y 2.500. También ahí se han refugiado miles de civiles, según fuentes ucranianas.

Un oficial de la brigada 36 de la infantería de Marina, que sigue defendiendo la ciudad, envió a través de facebook un dramático mensaje, pidiendo apoyo internacional.

“El enemigo es diez veces mayor que nosotros”, escribió Serguéi Wolyna, oficial de esa brigada, según el cual a Mariúpol le quedan “días, si no horas” hasta caer en poder de las tropas rusas.

