Reciben al Tri con apapachos en Chicago lejos de los abucheos en el Azteca; Bélgica, prueba de fuego

El conjunto nacional se hospedó en el Downtown de la ciudad y un puñado de aficionados esperó a los jugadores

El Tri ya está en la Ciudad de los Vientos. Un día después del empate a cero ante Portugal en la reinauguración del Estadio Banorte, la Selección Mexicana llegó a Chicago luego de un vuelo chárter desde Toluca.

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El conjunto dirigido por Javier Aguirre, jugará el martes en el Soldier Field de esta ciudad ante la Selección de Bélgica, en lo que será otro examen de altísimo grado de dificultad o quizá hasta más que contra los lusitanos.

Inclusive, podría considerarse como la prueba más complicada antes de la inauguración del Mundial, porque los juegos que vendrán de preparación son contra Ghana en Puebla, Australia en Los Ángeles y Serbia en Toluca.

De ahí que este sea una prueba de fuego, como claramente lo dijo Javier Aguirre al término del empate sin goles en el Estadio Banorte.

Y a ver cómo sale de este juego el combinado nacional, porque el sábado pasado, el conjunto de los Red Devils goleó en Atlanta a Estados Unidos 2-5 y seguro que meterá en aprietos al Tricolor.

Los reciben con apapachos, lejos de los abucheos del Azteca

Se sabe que la afición mexicana en la Unión Americana, suele ser muy noble, así juegue como juegue México. Y esta vez no fue la excepción.

Si bien fueron pocos los aficionados del Tri que se dieron cita al hotel JW Marriot, todos se entregaron a sus ídolos, quienes respondieron al cariño.

Y de Memo Ochoa se podrá decir cualquier cosa, sobre todo en México, pero cuando al veterano lo busca la gente, él responde y así fue en su llegada a esta ciudad.

Otro que se detuvo porque la gente lo pidió fue Raúl Jiménez, que si bien tuvo una actuación discreta ante Portugal, no deja de ser el titular en el ataque nacional.

Javier Aguirre fue el primero en bajarse del camión, la gente lo vitoreó y él respondió al gesto, para después meterse al lobby del hotel.

Ovaciones, presente en la llegada del equipo nacional a esta ciudad del estado de Illinois, se acercó con algunos fanáticos, acerca de qué pensaban sobre los abucheos a la Selección en la Ciudad de México.

“No puede ser que vayas al estadio a abuchear a la Selección, tienes que apoyar“, dijo un aficionado del América, que traía su playera de Álvaro Fidalgo para que la firmara.

Por cierto que el Maguito también se detuvo para agradecerle al aficionado y le firmó la camiseta de las Águilas; el exazulcrema es querido por donde se pare.

Y con apapachos, vitoreos, y muchas porras, recibieron al Tri en esta ciudad que este domingo tuvo un clima nublado y frío, y que para el día del juego se espera llovizna e incluso nieve.

Fotos: José Andrés Díaz















El cronograma del Tri este lunes

La Selección Mexicana entrenará por la tarde en el Soldier Field, escenario del juego ante Bélgica. A las 18:00 horas locales (17:00 en el centro de México), Javier Aguirre ofrecerá conferencia de prensa.

A su vez, también hablarán dos jugadores: Armando “la Hormiga” González, la sensación de las Chivas y Brian Gutiérrez, quien parece ser que ya se subió al Mundial, además de que jugó en esta ciudad con el Chicago Fire.

Un par de horas antes, hablará en conferencia el técnico de Bélgica, Rudi García junto a un jugador, quienes darán su perspectiva de cara al juego ante el Tricolor.

La obligación de México es, al menos, darle pelea a una Selección Belga que también es de las más poderosas en el planeta y que bien puede ser candidata a ganar el Mundial.

Pero si sale goleada ante esta escuadra europea, si bien no sería del todo sorpresivo, sí que descolocaría y mucho a una Selección Nacional que no convence y que intenta disipar las dudas que hay en torno a ella, pero el futbol que despliega no le ayuda.